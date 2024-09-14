Tütün ürünlerine ilişkin yeni vergi oranları belli oldu

Karara göre, tütün içeren sigaralar, mamul tütün ve tütün yerine geçen eşyalarda uygulama vergi oranı %53,5 olarak düzenlenmiştir. Maktu vergi payı ise 7.8000 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme, 13 Eylül 2024 tarihinde imzalanmıştır.

Tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen ürünlerden yapılmış sigaralar, diğer mamul tütünler ve enfiye gibi ürünler için vergi oranı %53,5 olarak belirlenmiştir. Bu ürünler için maktu vergi paylaşımı ise 7.8000 TL olarak kararlaştırıldı.

Bu tablo, 6 Haziran 2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na tabi dağıtım 8958 sayılı kararla değiştirilmeden önceki vergi oranları ve tutarları gösteriliyor. Tütün içeren sigaralar, purolar, sigarillolar ve diğer tütün ürünleri için vergi tutarları %45 ile %57 arasında değişmektedir. Maktu vergi tutarları ise 1,4981 TL ile 5,7424 TL arasında belirlenmiş.