  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Tütün, Kovid-19’dan 4 kat fazla can alıyor
Sağlık

Tütün, Kovid-19’dan 4 kat fazla can alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Ülkemizde bir yıl içinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin civarında, tütüne bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısı 120 bin civarında. Bunlar içinde pasif içici olarak ölenlerin sayısı 20 bin” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:16:00 -
Tütün, Kovid-19’dan 4 kat fazla can alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tütün kullanımına bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısının Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerden çok daha fazla olduğuna dikkat çekti. “Ülkemizde bir yıl içinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin civarında, tütüne bağlı hastalıklardan dolayı ölenlerin sayısı 120 bin civarında. Bunlar içinde pasif içici olarak tütün kullanmadığı halde ölenlerin sayısı 20 bin. 5 bin civarında çocuk, anne karnındaki yavru ve küçük bebekler ölüyorlar” diyen Erdöl, tütünü “kitle imha silahı” olarak nitelendirdi.

Elektronik sigaralar ve nargilelere dikkat

Erdöl, elektronik sigaraların, “zararsız ve sigarayı bırakmaya yardımcı oluyor” gibi gösterilerek satılmaya çalışıldığına işaret ederek, vatandaşları gerçeği yansıtmayan bu bilgileri dikkate almamaları konusunda uyardı. Nargilenin sigaradan daha zararlı olduğunun da altını çizen Erdöl, “Bir nargile 4-5 paket sigara demek” ifadelerini kullandı.

“Tütün ve Kovid-19 birleştiğinde zarar katlanarak artıyor”

Sigaranın kalp ve damar hastalıklarının, başta akciğer kanseri olmak üzere kanserlerin birinci derece sebebi olduğunu söyleyen Erdöl, Kovid-19’un da akciğerleri tahrip ettiğini belirterek, “Yani burada tütün ile koronavirüs el ele vererek zarar veriyorlar. İkisi birleştiğinde zarar katlanarak artıyor. Dolayısıyla sigara içen kişilerde koronavirüsün daha ağır seyretmesi, daha ölümcül olması beklenen bir neticedir” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada Uğur Dündar'a tepki yağdı! Yalakası Gökmen Ulu'dan akılalmaz sözler
Gündem

Sosyal medyada Uğur Dündar'a tepki yağdı! Yalakası Gökmen Ulu'dan akılalmaz sözler

Türkiye tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde, darbe sürecinde Cuma Namazı kılan öğrencileri 'skandal' bir haber..
Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki!
Dünya

Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki! "Derhal durdurun"

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’daki orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını açıkladı.

CHP
Gündem

CHP "Hata yaptık, değiştik" diyor ama... Siz onu bizim külahımıza anlatın

Laikçi Kemalist malum kesimin 28 Şubat Post Modern Darbesi'yle Müslümanlara uyguladığı zulümler hala hafızalardaki yerini korurken CHP'nin t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay