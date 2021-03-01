Tütün, Kovid-19’dan 4 kat fazla can alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tütün kullanımına bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısının Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerden çok daha fazla olduğuna dikkat çekti. “Ülkemizde bir yıl içinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin civarında, tütüne bağlı hastalıklardan dolayı ölenlerin sayısı 120 bin civarında. Bunlar içinde pasif içici olarak tütün kullanmadığı halde ölenlerin sayısı 20 bin. 5 bin civarında çocuk, anne karnındaki yavru ve küçük bebekler ölüyorlar” diyen Erdöl, tütünü “kitle imha silahı” olarak nitelendirdi.



Elektronik sigaralar ve nargilelere dikkat



Erdöl, elektronik sigaraların, “zararsız ve sigarayı bırakmaya yardımcı oluyor” gibi gösterilerek satılmaya çalışıldığına işaret ederek, vatandaşları gerçeği yansıtmayan bu bilgileri dikkate almamaları konusunda uyardı. Nargilenin sigaradan daha zararlı olduğunun da altını çizen Erdöl, “Bir nargile 4-5 paket sigara demek” ifadelerini kullandı.



“Tütün ve Kovid-19 birleştiğinde zarar katlanarak artıyor”



Sigaranın kalp ve damar hastalıklarının, başta akciğer kanseri olmak üzere kanserlerin birinci derece sebebi olduğunu söyleyen Erdöl, Kovid-19’un da akciğerleri tahrip ettiğini belirterek, “Yani burada tütün ile koronavirüs el ele vererek zarar veriyorlar. İkisi birleştiğinde zarar katlanarak artıyor. Dolayısıyla sigara içen kişilerde koronavirüsün daha ağır seyretmesi, daha ölümcül olması beklenen bir neticedir” diye konuştu.