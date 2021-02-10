'Tutukluluğu siyasi' diyen Başak Demirtaş: 'Ben değil AİHM söylüyor'

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Halk Tv canlı yayınında Şirin Payzın, Emin Çapa ve Kadri Gürsel'in sorularını cevapladı.

'Ben değil AİHM söyülüyor'

AİHM'in skandal Demirtaş kararını gündeme getiren Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın tutukluğununun siyasi olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş siyasi nedenlerle içeride tutuluyor. Bunu ben değil AİHM söylüyor. 'Siz Selahattin Demirtaş'ı somut olmayan nedenlerle tutukladınız ve bu tutukluluğu sürdürüyorsunuz. Yaptığı konuşmalar düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilecek konuşmalar' diyor."