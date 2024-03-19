Tutuklu ve hükümlülerin mesleki yeterlilikleri belgelendiriliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 36 ilde 43 cezaevinde mesleki eğitim merkezi açıldı. Söz konusu merkezlerde 665 çırak öğrenci de eğitim görmeye devam ediyor.

Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için temel okuryazarlık eğitimlerinden başlayıp ilkokul, ortaokul ve lise öğretimlerini de içine alan eğitimlerin verilmesi, bunun yanı sıra bir meslek öğrenmeleri ve öğrenilmiş mesleki becerilerinin belgelendirilmesi amaçlanıyor.

İnfaz sisteminin amaçlarına yönelik mevzuatta yapılan güncellemeler ve işbirliği protokolleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetleri yaygınlaştırılarak etkinliği artırıldı.

Söz konusu eğitimlerde bugüne kadar 4 bin 381 hükümlü ve tutuklu; kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi sahibi oldu.

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