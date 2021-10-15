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Gündem Tutuklu HDP'li Aysel Tuğluk'a bir şok daha
Gündem

Tutuklu HDP'li Aysel Tuğluk'a bir şok daha

PKK sevici eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a Van'da farklı tarihlerde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:50:00 -
Tutuklu HDP'li Aysel Tuğluk'a bir şok daha

Sanık Tuğluk'un kentte 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi.

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