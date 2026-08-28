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Dünya Uyuşturucu bağlantılı 5 olay panikletti! Belçika’da silahlı saldırı alarmı!
Dünya

Uyuşturucu bağlantılı 5 olay panikletti! Belçika’da silahlı saldırı alarmı!

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Uyuşturucu bağlantılı 5 olay panikletti! Belçika’da silahlı saldırı alarmı!

Belçika Başbakanı Bart De Wever, başkent Brüksel'de uyuşturucuyla bağlantılı silahlı saldırıların artmasının ardından ülkenin güvenlik birimleriyle toplantı düzenledi. Avrupa’nın uyuşturucu ağının merkezinde yer alan Brüksel’de 3 günde gerçekleşen 5 silahlı saldırı olayı paniğe yol açarken olaylar ile ilgili olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de toplanması bekleniyor.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinin haberinde, federal polis, istihbarat servisleri ve gümrük idaresi gibi güvenlik birimleriyle ilgili bakanlıkları bir araya getiren İstihbarat ve Güvenlik Koordinasyon Komitesi'nin Başbakan De Wever başkanlığında yerel saatle 14.00'de toplandığı aktarıldı.

Haberde, Komiteyle yapılan toplantının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de ayrıca toplanmasının beklendiği kaydedildi.

 

Brüksel'deki silahlı saldırılar

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de son günlerde art arda silahlı saldırılar düzenlendi.

Anderlecht ilçesinde 21 Ağustos akşamı polis merkezine uzun namlulu silahla ateş açıldı.

22 ve 24 Ağustos'ta Saint-Gilles ve Molenbeek ilçelerinde de silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Böylece Brüksel'de 3 günde düzenlenen silahlı saldırıların sayısı 5'e yükseldi.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.

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