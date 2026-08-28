Esnaf kepenk kapatıp sokağa indi: Yüksek vergilere biber gazlı müdahale
Kenya’nın başkenti Nairobi’de yüzlerce esnaf ve iş insanı, yüksek vergiler ile artan hayat pahalılığına tepki için sokaklara çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kenya’nın başkenti Nairobi’de yüzlerce esnaf ve iş insanı, yüksek vergiler ile artan hayat pahalılığına tepki için sokaklara çıktı.
Kentin iş merkezi (CBD) bölgesinde toplanan göstericiler, kepenk kapatarak yürüyüş gerçekleştirdi.
Ellerinde vergi artışlarını kınayan dövizler taşıyan esnaf, yüksek vergi yükünün mal ve hizmet fiyatlarında artışa yol açarak satışları olumsuz etkilediğini belirtti.
Göstericilerin kentin ana caddelerindeki ilerleyişi üzerine çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.
Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Hükümetten vergi politikalarını yeniden gözden geçirmesini talep eden esnafın eylemi nedeniyle başkentin ticari merkezinde ulaşım ve ticari faaliyetlerde aksamalar yaşandı.
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