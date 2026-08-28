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Esnaf kepenk kapatıp sokağa indi: Yüksek vergilere biber gazlı müdahale

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Esnaf kepenk kapatıp sokağa indi: Yüksek vergilere biber gazlı müdahale

Kenya’nın başkenti Nairobi’de yüzlerce esnaf ve iş insanı, yüksek vergiler ile artan hayat pahalılığına tepki için sokaklara çıktı.

#1
Foto - Esnaf kepenk kapatıp sokağa indi: Yüksek vergilere biber gazlı müdahale

Kentin iş merkezi (CBD) bölgesinde toplanan göstericiler, kepenk kapatarak yürüyüş gerçekleştirdi.

#2
Foto - Esnaf kepenk kapatıp sokağa indi: Yüksek vergilere biber gazlı müdahale

Ellerinde vergi artışlarını kınayan dövizler taşıyan esnaf, yüksek vergi yükünün mal ve hizmet fiyatlarında artışa yol açarak satışları olumsuz etkilediğini belirtti.

#3
Foto - Esnaf kepenk kapatıp sokağa indi: Yüksek vergilere biber gazlı müdahale

Göstericilerin kentin ana caddelerindeki ilerleyişi üzerine çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.

#4
Foto - Esnaf kepenk kapatıp sokağa indi: Yüksek vergilere biber gazlı müdahale

Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

#5
Foto - Esnaf kepenk kapatıp sokağa indi: Yüksek vergilere biber gazlı müdahale

Hükümetten vergi politikalarını yeniden gözden geçirmesini talep eden esnafın eylemi nedeniyle başkentin ticari merkezinde ulaşım ve ticari faaliyetlerde aksamalar yaşandı.

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