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Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

Dünyanın en yoğun 8 havalimanı belli oldu. 2024 verilerine göre hazırlanan listede Atlanta Havalimanı zirvede yer alırken, İstanbul Havalimanı da küresel sıralamadaki konumuyla öne çıktı.

#1
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

Hava ulaşımında global trafiğin en yoğun olduğu havalimanları belli oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin 2024 verilerine göre hazırlanan sıralama, dünya genelinde milyonlarca yolcunun kullandığı havalimanlarını ortaya koydu.

#2
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

Atlanta ilk sıradaki yerini korurken, İstanbul Havalimanı da dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer alarak Türkiye’nin havacılık sektöründeki güçlü konumunu sürdürdü.

#3
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

1. ???????? Atlanta Hartsfield–Jackson 108 milyon

#4
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

2. ???????? Dubai Uluslararası Havalimanı 92 milyon

#5
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

3. ???????? Dallas Fort Worth 88 milyon

#6
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

4. ???????? Tokyo Haneda 86 milyon

#7
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

5. ???????? Londra Heathrow 84 milyon

#8
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

6. ???????? Denver Uluslararası Havalimanı 82 milyon

#9
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

7. ???????? İstanbul Havalimanı 80 milyon

#10
Foto - Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu

8. ???????? Chicago O'Hare 80 milyon

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