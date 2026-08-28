Dünyada en fazla yolcu ağırlayan 8 havalimanı belli oldu
Dünyanın en yoğun 8 havalimanı belli oldu. 2024 verilerine göre hazırlanan listede Atlanta Havalimanı zirvede yer alırken, İstanbul Havalimanı da küresel sıralamadaki konumuyla öne çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dünyanın en yoğun 8 havalimanı belli oldu. 2024 verilerine göre hazırlanan listede Atlanta Havalimanı zirvede yer alırken, İstanbul Havalimanı da küresel sıralamadaki konumuyla öne çıktı.
Hava ulaşımında global trafiğin en yoğun olduğu havalimanları belli oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin 2024 verilerine göre hazırlanan sıralama, dünya genelinde milyonlarca yolcunun kullandığı havalimanlarını ortaya koydu.
Atlanta ilk sıradaki yerini korurken, İstanbul Havalimanı da dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer alarak Türkiye’nin havacılık sektöründeki güçlü konumunu sürdürdü.
1. ???????? Atlanta Hartsfield–Jackson 108 milyon
2. ???????? Dubai Uluslararası Havalimanı 92 milyon
3. ???????? Dallas Fort Worth 88 milyon
4. ???????? Tokyo Haneda 86 milyon
5. ???????? Londra Heathrow 84 milyon
6. ???????? Denver Uluslararası Havalimanı 82 milyon
7. ???????? İstanbul Havalimanı 80 milyon
8. ???????? Chicago O'Hare 80 milyon
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23