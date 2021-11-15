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Dünya Tutuklu bir kadın, kitap okuyarak özgürlüğüne kavuştu
Dünya

Tutuklu bir kadın, kitap okuyarak özgürlüğüne kavuştu

Kazakistan'da hapis cezası çeken tutuklu bir kadın kitap okuyarak serbest kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 22:25:00 -
Tutuklu bir kadın, kitap okuyarak özgürlüğüne kavuştu

Karagandı Eyaleti Ceza İnfaz Kurumu Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak ayında bölgedeki cezaevlerinde tutukluları teşvik etmek amacıyla "Sınır tanımayan okuma" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında belirli sayıda kitap okuyan ve okudukları kitaplar hakkında sunum yapan tutuklular özel komisyon ekibi tarafından bir sınava tabi tutulacak.

Komisyon kararıyla sınavı başarıyla geçenler ise ceza sürelerini kısaltarak zamanından önce serbest kalma imkanına sahip olacak.

Söz konusu proje ile vergi kaçırmaktan 2 yıldır hapis yatan bir kadın tutuklu kitap okuyarak özgürlüğüne kavuştu.

AK-159/9 Numaralı Bölge Kadın Cezaevi Müdür Yardımcısı Nazira Kadirova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen tutuklu, projeye ilk katılmayı arzu edenlerden oldu. Klasik edebiyattan 10 kitap okuyarak ve onları anlatarak sınavdan başarıyla geçti. Böylece ceza süresi 5 yıldan 3 yıla kadar indirildi ve şartlı tahliye ile serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Halihazırda bölgede projeye 50 tutuklu daha katılıyor.

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