Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında yer aldığı 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın kim olduğu hayatına dair detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş kimdir? İşte detaylar...

Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı.

Fatma Ay ile daha önce gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı da tutuklandı.

Tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamlayan Taş, Anadolu Universitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.Özel bir şirkette yönetici olan Ay evli ve 3 çocuk babası.

Mehmet Fatih Taş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı oldu.