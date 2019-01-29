Tutuklanan Alparslan Kuytul'dan açıklama! Furkan Vakfı soruşturması kapsamında, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alparslan Kuytul'dan açıklama geldi.

Mahkeme kararından sonra yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alparslan Kuytul açıklama yaptı. Furkan Vakfı soruşturması kapsamında 350 gün yattığı Bolu F Tipi Cezaevinden 24 Ocak'ta Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla adli kontrol şartıyla tahliye edilen Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 25 Ocak'ta Adana'da gözaltına alınıp yeniden tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Kuytul, avukatı Adem Tural aracılığıyla kednisini bekleyenlere "Hakkınızı meşru dairede arayın." mesajını gönderdi. "Hakkınızı meşru dairede arayın" Kuytul'u cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Tural, Kuytul'un moral ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tural şu ifadelere yer verdi: "Boludayım Alparslan Kuytul Hocayı ziyaret ettim. Morali ve sağlığı iyiydi. Sevenlerine şu tavsiyelerde bulundu: "Hakkınızı meşru dairede arayın, sağduyulu davranın ve provokatörlerin tahriklerine dikkat edin" Ayrıca Ali Alagöz ile aynı koğuşta kalıyorlar."

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