Tuttuğunu koparan bir Türkiye var

Hasan Eğrigöz Ankara

PKK konusunu değerlendiren uzmanlar, “Milli güç ve kapasite inşa edildiği zaman Türkiye’nin nasıl başarılar elde edebileceğini göstermektedir” diyen TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, “Burada özellikle istikrarlı bir hükümetin olması. Türkiye’nin son dönemde önemli başarılara imza attığını görüyoruz. Bu da sahaya da, neticeye de yansıyor. Eskiden kendi içine kapanık, pasif, hakkını hukukunu savunamayan bir Türkiye vardı. Şu anda ise hem geliştirdiğimiz milli teknolojilerle, milli kapasitelerle kendi güvenliğini de temin ederek, operasyonlarını başkalarının desteğine ihtiyaç duymadan yapabilmek çok önemli” şeklinde konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da, “Türkiye olarak gerek bu virüs ile olan mücadelemiz gerekse de terörle olan mücadelemiz olması gerektiği gibi dünyaya örnek bir mücadele. Bugün bile Balkanlar’daki bir kısım dostlarımıza o mücadelelerinde faydası olacak malzemeler gönderiliyor” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Şehit Aileleri ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ise, “Teröre yumruk, halka şefkat anlayışı PKK’yı bitirdi. Sonuna kadar devletimizin arkasındayız” diye konuştu.