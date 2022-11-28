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Siyaset Tutmayın küçük enişteyi! Gültekin Uysal çok fena coştu
Siyaset

Tutmayın küçük enişteyi! Gültekin Uysal çok fena coştu

Altılı Masa’nın bugünkü 9. toplantısına ev sahipliği yapacak olan ve oyu bindelik dilimlerle ancak ölçülebilen Gültekin Uysal, fena coştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 11:18:00 -
Tutmayın küçük enişteyi! Gültekin Uysal çok fena coştu

Altılı Masa’nın bugünkü 9. toplantısına ev sahipliği yapacak olan ve oyu bindelik dilimlerle ancak ölçülebilen Gültekin Uysal, fena coştu. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Tayyip Erdoğan'ın adaylığını diline dolayarak “Anayasa açık. Bir kişi en çok iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir. TBMM 18 Haziran'dan önceki bir tarih için seçimi öne almazsa Erdoğan da yeniden ve 3. kez aday olamaz. Seçimin öne alınması için ise AKP-MHP'nin oyu yetmiyor” iddiasında bulundu.

 

 

 

 

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Yorumlar

Misafir

Masanın en gereksiz adamı, adam olduda laf konuşuyor. Chppkk lılar neden isyan etmez anlamam CHP mv lği bunlara rüşvet olarak dağıtılıyor

Ziya

Yörü koçum seni kim tutar, sen sn reisi birak adaymışım değilmişim onu söyle maşallah boy boş yerinde de gayrı c.başkanı adaylığını açıkla da al boyuyun ölçüsünü öyle boş boş konuşma hodri meydan
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