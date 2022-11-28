Tutmayın küçük enişteyi! Gültekin Uysal çok fena coştu

Altılı Masa’nın bugünkü 9. toplantısına ev sahipliği yapacak olan ve oyu bindelik dilimlerle ancak ölçülebilen Gültekin Uysal, fena coştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Tayyip Erdoğan'ın adaylığını diline dolayarak “Anayasa açık. Bir kişi en çok iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir. TBMM 18 Haziran'dan önceki bir tarih için seçimi öne almazsa Erdoğan da yeniden ve 3. kez aday olamaz. Seçimin öne alınması için ise AKP-MHP'nin oyu yetmiyor” iddiasında bulundu.