Tutmayın küçük enişteyi! Davutoğlu, bakın o gaza niye gelmiş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun durduk yere Alevi olduğunu ilan etmesi, bunu duyan Ahmet Davutoğlu'nun da "hızını alamayıp" Sünni olduğunu söylemesini değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Gündüz gözüyle mezhep ve etnisite asabiyetini kaşımaya çalışmaları, anketlerden bekledikleri sonuçları alamamalarından mı kaynaklanıyor?" diye sordu.

Tuna, yazısında şunları kaydetti:

"Eskiden irtica ve mürteci lakırdıları havalarda uçuşur, ramazan ayına özel irtica haberleri kotarılırdı.

"Oruç tutmadığı için dayak yedi..." yollu üretilen haberler ramazanın adeta vazgeçilmezleri arasındaydı.

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Uzun lafın kısası ne zaman ramazan gelse, laiklik elden giderdi.

Bu sefer öyle olmadı.

"Ben daha çok Müslümanım" yarışı başladı. Hem de mezheplerine varıncaya kadar!

O kadar ki, Kılıçdaroğlu durduk yere Alevi olduğunu ilan etti.

Bunu duyan Davutoğlu durur mu? O da Sünni olduğunu söyledi.

İmamoğlu da kalkıp, "Çağdaş Sünni, muhafazakâr Alevi, ateist bir Müslümanım" der mi, bilmem.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun mezhep muhabbeti nerden icap etti, onu hiç bilmem.

***

Kılıçdaroğlu'nun aklına Madımak katliamı mı gelmiş olamaz.

Alevi Bektaşi Federasyonu eski başkanı Ali Balkız bir defasında Madımak Oteli'ndeki tanıklığını şöyle anlatmıştı: "Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuştuğunu duyduk. 'Müslüman kardeşlerim gazanız mübarek olsun!' diyerek binlerce insanı yeniden galeyana getirdi..."

Her şeyden evvel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun en sarsılmaz müttefikleri arasında.

Akşener'in Aleviliği diline dolayan o milletvekilini de kastetmiş olamaz.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına Alevi olduğu gerekçesiyle karşı çıkan Merdan'a ve propagandist kanalı TELE 1'e de cevap veriyor olamaz. Öyle olsaydı vakitlice verirdi.

Kaldı ki Merdangiller de Akşenergiller de kendisini destekliyorlar!

Hadi Kılıçdaroğlu'nu anladık, "Kılıçdaroğluluk yapıyor" diyelim. Peki Davutoğlu'na ne oluyor!

"Ben bir Sünni olarak Kemal Bey'i çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bir Sünni olarak dışlandığımı fark ettim..." ne demek oluyor?

Hele hele "Kemal Bey'e selam ediyorum, mesajınız alınmıştır..." ne anlama geliyor?

Yoksa bunlar gizli gizli mesajlaşıyorlar da Kılıçdaroğlu senkronize mi olamıyor?

***

O değil de, Davutoğlu neyin mesajını almış? Madem öyle Kemal Bey'in, "Kürtlerle PKK'yı eşitleyen" o fecaat konuşmasından da mesajını almış mı?

İyi bari...

Davutoğlu'nun "Deprem sonrası Adıyaman sokaklarında tek bir asker yoktu. Orada organize bir grup gitse ve bir Alevi veya bir Kürt köyünde bir katliam yapmaya kalksa önünü durduramazsınız..." şeklindeki sözleri üzerine Kılıçdaroğlu da, "Ahmet Bey'e selam ediyorum, mesajını alınmıştır..." desin de en azından denge sağlansın.

Şaka bir yana da...

Gündüz gözüyle mezhep ve etnisite asabiyetini kaşımaya çalışmaları, anketlerden bekledikleri sonuçları alamamalarından mı kaynaklanıyor?"