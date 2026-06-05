Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü
Serin ve sağlıklı uykunun formülü belli oldu.
Serin ve sağlıklı uykunun formülü belli oldu.
Havaların aniden ısınması birçok kişiyi özellikle uyku öncesi bunaltıyor. Serin bir hisle uyumak mümkün. İşte soluksuz uykunun anahtarı o detay...
Uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, yüksek sıcaklıklarda uykuya dalabilmek için nemli çoraplarla yatağa girilmesini öneriyor.
Dünya çapında bir "El Nino" etkisi beklenirken, havalar haziranın ilk günlerinden itibaren ısındı.
Özellikle geceleri sıcaktan uyumakta zorlananlar ise vantilatör ve klima dışında yollar aramaya başladı.
Uyku uzmanları, sıcak havalarda vücudumuzun uykuya dalmakta zorlandığını, çünkü uykuya dalmak için vücut ısımızın düşmesi gerektiğini söylüyor.
Comfybedss ile çalışan uyku uzmanı pratisyen hekim ve tıp yazarı Dr. Deborah Lee, vantilatör kullanmak zorunda kalmadan sıcak havalarda uykuya dalmanın yolunu açıkladı. Islak çorapla uyuyun Dr. Lee, pamuklu bir çorabın musluk altında hafifçe ıslatılıp suyu damlamayacak kadar sıkıldıktan sonra giyilmesini tavsiye ediyor.
Çorapları musluğun altında yıkayın, damlamayacak şekilde sıkın ve yatmadan önce giyin. Süreç, "buharlaşmalı soğutma" adı verilen bir sistemle çekirdek vücut sıcaklığının aşağı çekilmesine olanak tanıyor.
Aynı zamanda odada prizde takılı herhangi bir elektronik de olmaması öneriliyor. Bu yöntem Mısır'da yüzyıllardır kullanılıyor.
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