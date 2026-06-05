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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü
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Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü

Serin ve sağlıklı uykunun formülü belli oldu.

1
#1
Foto - Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü

Havaların aniden ısınması birçok kişiyi özellikle uyku öncesi bunaltıyor. Serin bir hisle uyumak mümkün. İşte soluksuz uykunun anahtarı o detay...

#2
Foto - Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü

Uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, yüksek sıcaklıklarda uykuya dalabilmek için nemli çoraplarla yatağa girilmesini öneriyor.

#3
Foto - Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü

Dünya çapında bir "El Nino" etkisi beklenirken, havalar haziranın ilk günlerinden itibaren ısındı.

#4
Foto - Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü

Özellikle geceleri sıcaktan uyumakta zorlananlar ise vantilatör ve klima dışında yollar aramaya başladı.

#5
Foto - Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü

Uyku uzmanları, sıcak havalarda vücudumuzun uykuya dalmakta zorlandığını, çünkü uykuya dalmak için vücut ısımızın düşmesi gerektiğini söylüyor.

#6
Foto - Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü

Comfybedss ile çalışan uyku uzmanı pratisyen hekim ve tıp yazarı Dr. Deborah Lee, vantilatör kullanmak zorunda kalmadan sıcak havalarda uykuya dalmanın yolunu açıkladı. Islak çorapla uyuyun Dr. Lee, pamuklu bir çorabın musluk altında hafifçe ıslatılıp suyu damlamayacak kadar sıkıldıktan sonra giyilmesini tavsiye ediyor.

#7
Foto - Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü

Çorapları musluğun altında yıkayın, damlamayacak şekilde sıkın ve yatmadan önce giyin. Süreç, "buharlaşmalı soğutma" adı verilen bir sistemle çekirdek vücut sıcaklığının aşağı çekilmesine olanak tanıyor.

#8
Foto - Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış... Serin ve sağlıklı uykunun formülü

Aynı zamanda odada prizde takılı herhangi bir elektronik de olmaması öneriliyor. Bu yöntem Mısır'da yüzyıllardır kullanılıyor.

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Yorumlar

Leyl....

Selam aleyk! Rabbim akil fikir versin.. Mesaneyi bozar ü$ütür.. Bobreklere vurur, ayak mantarinizvarsa hepden azdirir.. Onun yerine yatmadan evvel karsi likli pencere acip, hemen bir cereyan yaptirirsiniz.. Biz eskiden kagit dan yelpaze yapardik.. Herseyden $ikayet etmeyin.. AZ ve hafif yersen iz ve El bileklerinizi soguk musluk suyuna 2dk tutarsaniz.. Uyursunuz..
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