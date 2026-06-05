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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Gastroenteroloji Uzmanı açıkladı: Çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik...
IHA Giriş Tarihi:

Gastroenteroloji Uzmanı açıkladı: Çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik...

Gastroenteroloji Uzmanı çocuklarda içilen süt miktarlarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

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Foto - Gastroenteroloji Uzmanı açıkladı: Çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik ya da ishalin laktoz intoleransı olabileceğini belirtti.

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Foto - Gastroenteroloji Uzmanı açıkladı: Çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Meltem Gülşan, ailelerin bu belirtileri dikkatle takip etmeleri gerektiğini belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekti. Dr. Gülşan, "Çocuklarda süt ve süt ürünleri tüketiminin ardından ortaya çıkan karın ağrısı, gaz, şişkinlik ve ishal gibi sindirim sistemi şikayetleri, laktoz intoleransının işareti olabilir" dedi. Laktoz intoleransının, sütte bulunan doğal süt şekeri laktozun sindirilememesi sonucu ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Laktozun sindirilebilmesi için ince bağırsaklarda laktaz adı verilen enzimin yeterli miktarda bulunması gerekir. Bu enzimin eksikliği veya yetersizliği durumunda laktoz sindirilemez ve çeşitli sindirim sistemi yakınmalarına neden olabilir" dedi.

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Foto - Gastroenteroloji Uzmanı açıkladı: Çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik...

Laktoz intoleransının çocuklarda farklı belirtilerle kendini gösterebildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Süt veya süt ürünleri tüketiminden kısa süre sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik, mide bulantısı ve ishal gibi şikâyetler görülebilir. Bu belirtiler zaman zaman başka sindirim sistemi hastalıklarıyla karıştırılabildiği için doğru değerlendirme ve uzman görüşü önemlidir" diye konuştu.

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Foto - Gastroenteroloji Uzmanı açıkladı: Çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik...

Çocukların büyüme ve gelişme döneminde süt ve süt ürünlerinin önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Meltem Gülşan, ailelerin uzman önerisi olmadan bu ürünleri tamamen diyetten çıkarmamaları gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Laktoz intoleransı tanısı konulmadan süt ürünlerinin tamamen kesilmesi, çocuklarda kalsiyum ve D vitamini eksikliği gibi önemli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle belirtiler görüldüğünde mutlaka bir çocuk gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı. "Doğru tanı ve uygun beslenme ile sağlıklı bir yaşam mümkün" Günümüzde laktozsuz süt ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok alternatif besin seçeneğinin bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Meltem Gülşan, doğru tanı ve kişiye özel beslenme planlamasıyla laktoz intoleransı olan çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sürdürebileceklerini söyledi. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Meltem Gülşan, süt tüketiminin ardından tekrarlayan karın ağrısı, gaz, şişkinlik veya ishal gibi şikayetleri bulunan çocukların vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesinden geçirilmesinin, yaşam kalitesinin korunması ve beslenme eksikliklerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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