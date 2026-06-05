Gastroenteroloji Uzmanı açıkladı: Çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, gaz, şişkinlik...

Çocukların büyüme ve gelişme döneminde süt ve süt ürünlerinin önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Meltem Gülşan, ailelerin uzman önerisi olmadan bu ürünleri tamamen diyetten çıkarmamaları gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Laktoz intoleransı tanısı konulmadan süt ürünlerinin tamamen kesilmesi, çocuklarda kalsiyum ve D vitamini eksikliği gibi önemli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle belirtiler görüldüğünde mutlaka bir çocuk gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı. "Doğru tanı ve uygun beslenme ile sağlıklı bir yaşam mümkün" Günümüzde laktozsuz süt ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok alternatif besin seçeneğinin bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Meltem Gülşan, doğru tanı ve kişiye özel beslenme planlamasıyla laktoz intoleransı olan çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sürdürebileceklerini söyledi. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Meltem Gülşan, süt tüketiminin ardından tekrarlayan karın ağrısı, gaz, şişkinlik veya ishal gibi şikayetleri bulunan çocukların vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesinden geçirilmesinin, yaşam kalitesinin korunması ve beslenme eksikliklerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.