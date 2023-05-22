Tutmayın küçük enişteyi! Babacan’dan komik çıkış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV’de Kübra Par ve Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu öncesinde sıcak gündemi değerlendiren Babacan şunları söyledi: “Partimizi kurduk kuralı benim bir kere TRT’de programım olmadı. A Haber’de olmadı, CNN Türk’te olmadı. Hodri meydan. Kendinize güveniyorsanız davet edin. İstedikleri arkadaşları karşımıza çıkarsınlar. Ama biliyorlar ki, beni ve DEVA Partisi’nin hazırlıklarını gösterdikleri anda iş değişecek.” dedi.



“İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama çalışınca, gayret gösterince bu seçimi kazanma ihtimalimiz var” diyen Babacan, “Fark sadece 2,5 milyon. İlk turda 1 milyon geçersiz oy var, 8 milyon kişi seçime gitmemiş. Sinan Oğan’ın destekçilerin ikinci turda önemli bir faktör olacak. Olanca gücümüzle çalışıyoruz. 81 il teşkilatımız yoğun olarak sahada. 6 partinin il başkanları 81 ilde her sabah toplanıyor. Stratejimiz kapı kapı, sokak sokak dolaşmak. Miting yok.” şeklinde konuştu.

‘Adaylarımızın olduğu illerde CHP’nin ciddi oy artışı var, hepsi helal’

Babacan’ın açıklamaları şöyle: “DEVA Partisi’nin adaylarının olduğu illerde CHP'nin bir önceki seçime göre toplam tam +15 tane milletvekili oluşmuş. Kahramanmaraş’ta adayımız 2. sıradan seçime girdi. CHP’nin oyu %9.5'tan %16.3'e çıktı. 1 vekili vardı, 2 oldu. Gaziantep'te CHP bir önceki seçimlerde %15 oy çıkartmış, şu anda %20.4, 5 puan artış var. Dolayısıyla bizim adaylarımızın olduğu illerin tamamında CHP’nin ciddi oy artışı var. Hepsini hak ettik ve hepsi helal. En ufak bir kaygımız yok. Biz olmasaydık bu kadar vekil çıkmazdı. Sadece biz de değil. Gelecek Partisi’nin İl Başkanı Şırnak’tan aday oldu. CHP’nin bir önceki seçimde aldığı oy %2.2 Şırnak’ta. Bu seçimde %8.7. Ankara 1. bölgede Sadullah Ergin Bey aday oldu. CHP’nin oyu %5,5 arttı, Çankaya’daki oyu %7,5 arttı. Siirt, bizim il başkanımız 1. sıradan aday oldu CHP’den. CHP %2.1’den %7.8’e çıktı.”

‘HDP’yle herhangi bir pazarlık söz konusu değil, nokta’

“Siyasi partiler arasında diyalog ayrı, iş birliği ayrı bir şeydir. Bizim DEVA Partisi olarak her partiyle diyalogumuz var. HDP’yle herhangi bir müzakere, herhangi bir pazarlık, herhangi bir şart söz konusu değil. Hiçbir şey yok. Nokta.”

‘Güvenlik ve terörle alakalı en ufak taviz olmaz’

“Devleti iyi tanıyan, Dışişleri Bakanlığı’nda yetişmiş, dünyanın pek çok ülkesinde büyükelçilik yapmış arkadaşlarımızdan oluşan bir komisyon oturdu Suriye politikamızı oluşturdu. Güvenlik, terörle mücadele ile alakalı sapasağlam duruş var. En ufak bir taviz yok, olmaz da. Ben 8 yıl MGK üyesi oldum. Bu güvenlik meselesinde, ülkenin sınırları konusunda asla taviz verilmez, bunu kimse yapamaz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘Ülkenin güvenliğini sağlamak başka ülkelerden kredi istemekle olmaz’

“Sayın Erdoğan ‘Ülkenin güvenliğini sadece ben sağlarım’ havası oluşturuyor. Kusura bakmayın da bu ülkenin güvenliğini sağlamak başka ülkelerden 3-5 milyar dolar kredi istemekle olmaz. Birleşik Arap Emirlikleri’nden para istiyor. Putin’e ‘Şu doğal gaz parasını ödeyemiyorum, ertele’ diyor. Hiç kimse, hiç kimseye bedava kredi vermez. Borç alan emir alır.”

‘Başörtüsüymüş, imam hatipmiş, güvencesi hep beraber biziz’

“Vatandaşlarımız, ‘Kara kış mı, bahar mı?’ seçeneklerinden birini tercih edecekler. Biz, bahar diyoruz. Gelin, bu ülkeyi hep beraber güzelleştirelim. Gençlerimiz yeniden umutlansın. Kazanılmış hakları hep beraber koruyalım. Başörtüsüymüş, imam hatipmiş, bunların güvencesi hep beraber biziz. Asla taviz olmaz. Sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz. Sınırlarımızı koruyacağız.”