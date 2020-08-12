Tutmaç çorbası tarifi

Tutmaç çorbası tarifini sizler için derledik. Her evde olabilecek malzemelerle şipşak hazırlanan bu çorbayı çok seveceksiniz. Çocuklar için besleyici ve farklı bir çorba istiyorsanız bu çorba tam da size göre! Peki ama tutmaç nasıl yapılır? Tutmak çorbası yaparken nelere dikkat etmeliyiz püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...