Tutmaç çorbası tarifi
Tutmaç çorbası tarifini sizler için derledik. Her evde olabilecek malzemelerle şipşak hazırlanan bu çorbayı çok seveceksiniz. Çocuklar için besleyici ve farklı bir çorba istiyorsanız bu çorba tam da size göre! Peki ama tutmaç nasıl yapılır? Tutmak çorbası yaparken nelere dikkat etmeliyiz püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...
Tutmaç çorbası için ön hazırlık yapmanız gerekecek fakat bu gözünüzü korkutmasın
Malzemeler
- yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut
- yarım su bardağı kadar haşlanmış yeşil mercimek
- yarım su bardağı kadar erişte
- 1 adet orta boy soğan
- nane, tuz, karabiber
- sıvıyağ
Terbiyesi için gereken malzemeler
- 1 yemek kaşığı kadar un
- 1 yumurta sarısı
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
Derin bir tenzere içerisine suyu alın ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra içerisine nohut, mercimek ve erişte ekleyin. Erişteler pişene kadar kaynatın ve ocağın altını kısın.
Bu esnada terbiyesi için malzemeleri bir kaba alıp, homojen bir kıvama gelene kadar çırpın.
Çorba kısık ateşte bir taşım kaynadıktan sonra terbiyeye bir miktar ekleyip ılıtın. Ardından terbiyeyi çorbanın içerisine ilave edin. Çorbaya terbiyeyi eklerken karıştırmayı unutmayın. Aksi takdirde çorba kesilecektir.
Bir tavada soğanı yemeklik doğradıktan sonra sıvıyağda pembeleşmesini sağlayın. Diriliğini kaybeden soğanların üzerine kuru nane, tuz, karabiber ekleyip karıştırın ve ocaktan hemen alın.
Çorbanız 5 dakika kısık ateşte kaynadıktan sonra ocaktan alın ve üzerine soğanlı baharat karışımını ilave edin.