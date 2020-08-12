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Kadın - Aile

Tutmaç çorbası tarifi

Tutmaç çorbası tarifini sizler için derledik. Her evde olabilecek malzemelerle şipşak hazırlanan bu çorbayı çok seveceksiniz. Çocuklar için besleyici ve farklı bir çorba istiyorsanız bu çorba tam da size göre! Peki ama tutmaç nasıl yapılır? Tutmak çorbası yaparken nelere dikkat etmeliyiz püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:34:00 -
Tutmaç çorbası tarifi

Tutmaç çorbası için ön hazırlık yapmanız gerekecek fakat bu gözünüzü korkutmasın

Malzemeler

  • yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut
  • yarım su bardağı kadar haşlanmış yeşil mercimek
  • yarım su bardağı kadar erişte
  • 1 adet orta boy soğan
  • nane, tuz, karabiber
  • sıvıyağ

Terbiyesi için gereken malzemeler

  • 1 yemek kaşığı kadar un
  • 1 yumurta sarısı
  • 1,5 su bardağı süzme yoğurt

Derin bir tenzere içerisine suyu alın ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra içerisine nohut, mercimek ve erişte ekleyin. Erişteler pişene kadar kaynatın ve ocağın altını kısın. 

Bu esnada terbiyesi için malzemeleri bir kaba alıp, homojen bir kıvama gelene kadar çırpın.

Çorba kısık ateşte bir taşım kaynadıktan sonra terbiyeye bir miktar ekleyip ılıtın. Ardından terbiyeyi çorbanın içerisine ilave edin. Çorbaya terbiyeyi eklerken karıştırmayı unutmayın. Aksi takdirde çorba kesilecektir.

Bir tavada soğanı yemeklik doğradıktan sonra sıvıyağda pembeleşmesini sağlayın. Diriliğini kaybeden soğanların üzerine kuru nane, tuz, karabiber ekleyip karıştırın ve ocaktan hemen alın. 

Çorbanız 5 dakika kısık ateşte kaynadıktan sonra ocaktan alın ve üzerine soğanlı baharat karışımını ilave edin.

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