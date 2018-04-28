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Tutkunları ondan vazgeçemiyor

Anadolu'da bahar aylarında yağmurların ardından doğal yetişen keme mantarının kilogramı, boyutuna göre 100-175 liraya satılıyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:23
Tutkunları ondan vazgeçemiyor

Anadolu'da bahar yağmurlarının ardından doğal yetişen ve bazı yörelerde "domalan" olarak da adlandırılan "kememantarı"nın fiyatı az bulunması nedeniyle yüksek olmasına rağmen tutkunları bu lezzetten vazgeçmiyor. 

Özellikle Fransız mutfağının vazgeçilmezlerinden trüf mantarının farklı bir türü olan keme, fiyatı yüksek olsa da gastronomi kenti Gaziantep başta olmak üzere bölgede genellikle kebap ve tava olarak tüketiliyor.

Gaziantep'in ünlü Almacı Pazarı'nda yöresel ürünler satan Mehmet Durdu Aksak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurlardan sonra özellikle kumlu ve nadasa bırakılan topraklarda yetişen kemenin, yerin altında büyümesi nedeniyle bulunmasının uzmanlık gerektirdiğini söyledi.

Kemenin Gaziantep'te salçalı, yoğurtlu yemeği, tavası ve kebabının yapıldığını, ayrıca lahmacuna katıldığını ifade eden Aksak, "Zor bulunan bir mantar olduğu için fiyatı boyutuna göre değişiyor. Tavalık olan küçük boylarının kilogramı 100, bir büyüğünün 125, en büyük boylarını ise 175 liradan satıyoruz. Keme tezgahlarda genelde mayıs sonuna kadar bulunabiliyor." dedi.

Aksak, kemenin açık renklilerinin daha lezzetli olduğunu dile getirerek, tanımayanların genellikle patatese benzettiklerini kaydetti.

Kemenin fiyatı nedeniyle lüks bir yiyecek olduğunu anlatan Aksak, "Eskiden daha çok bulunurdu. Şimdi bulmak zorlaştı, onun için de fiyatı arttı. Küçükleri soğan ve etle kavrularak yenir, lahmacunu, yoğurtlu ve salçalı yemekleri yapılır. En çok tercih edilen boyu da kebaplık olanlarıdır. Kebabı da tıpkı soğan kebabı gibi tepsiye dizilip fırına atılır ya da şişe saplanarak yapılır. Yeni nesil pek bilmese de tadını bilenler, her sene mutlaka bir kez de olsa yemek isterler. Müdavimleri lezzetinden vazgeçemezler." diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:23
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