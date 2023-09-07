Tutkal yapmanın 4 yolu, tutkalımızı evde kendimiz yapalım: Adım adım cevap ne açıklıyoruz! Bu kadar her şey kolay

Tutkal bir yapıştırıcıdır, yani maddeleri birbirine bağlayan bir malzemedir. Her zaman bir mağazada bulabilmenize rağmen, herhangi bir kimyager veya ev kadını bal veya şeker suyu gibi birçok doğal yapışkan ev eşyası olduğunu söyleyecektir. Karıştırıldıklarında tutkal oluşturan birçok madde de vardır. Başka bir deyişle, tutkalı kendi başınıza yapmak mümkündür.

Sıkılmışsanız veya mağazadan satın alınan ürünlere bir alternatif isteseniz bile ev yapımı tutkal yapabilirsiniz, çünkü doğal tutkalı tercih edersiniz. Nedeni ne olursa olsun, nasıl yapıştırıcı yapılacağını öğrenmekle ilgileniyorsanız, beş kolay tarif.

Toksik Olmayan Süt Tutkalı

En iyi çok amaçlı ev yapımı tutkal, baz olarak süt kullanılarak yapılır. Bu aslında ticari toksik olmayan tutkalın yapımı gibidir. Ne kadar su eklediğinize bağlı olarak, sonuç kalın bir zanaat macunu veya daha standart beyaz tutkal olabilir.

Malzemeler

1/4 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı süt tozu veya 1/4 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı sirke

1/8 ila 1/2 çay kaşığı karbonat

İstenilen kıvama ulaşmak için daha fazla su

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Talimatlar

Süt tozunu sıcak suda çözün. Ilık süt kullanıyorsanız, bununla başlayın.

Sirkeyi karıştırın. Sütü pıhtılara ve peynir altı suyuna ayıran kimyasal bir reaksiyon göreceksiniz. Süt tamamen ayrılana kadar karıştırmaya devam edin.

Karışımı bir kahve filtresi veya kağıt havlu ile filtreleyin. Sıvıyı (peynir altı suyu) atın ve katı pıhtıyı tutun.

Lor, az miktarda kabartma tozu (yaklaşık 1/8 çay kaşığı) ve 1 çay kaşığı sıcak suyu karıştırın. Kabartma tozu ve artık sirke arasındaki reaksiyon biraz köpüklenmeye ve köpürmeye neden olacaktır.

Tutkalın kıvamını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Tutkal topaklıysa, biraz daha kabartma tozu ekleyin. Çok kalınsa, daha fazla su ile karıştırın.

Tutkalı kapalı bir kapta saklayın. Tezgahta 1 ila 2 gün, buzdolabında 1 ila 2 hafta bekletilebilir.

Mısır Şurubu ve Mısır Nişastası Tutkalı

Nişasta ve şeker, ısıtıldığında yapışkan hale gelen iki karbonhidrat formudur. Mısır nişastası ve mısır şurubuna dayanan basit ve güvenli bir yapıştırıcı nasıl yapılır? İsterseniz patates nişastası ve başka bir şurup kullanabilirsiniz.

Malzemeler

3/4 su bardağı su

2 yemek kaşığı mısır şurubu

1 çay kaşığı sirke

2 yemek kaşığı mısır nişastası

3/4 su bardağı soğuk su

Talimatlar

Bir tencerede suyu, mısır şurubunu ve sirkeyi karıştırın.

Karışımı tamamen kaynatın.

Ayrı bir kapta, mısır nişastasını ve soğuk suyu karıştırarak pürüzsüz bir karışım elde edin.

Mısır nişastası karışımını yavaşça kaynayan mısır şurubu çözeltisine ekleyerek, karıştırın. Tutkal karışımını kaynatın ve 1 dakika pişirmeye devam edin.

Yapıştırıcıyı ısıdan çekin ve soğumasını bekleyin. Kapalı bir kapta saklayın.

Pişmeyen Kolay Tutkal Tarifi

Yapabileceğiniz en basit ve en kolay ev yapımı yapıştırıcı, un ve sudan bir macun. İşte herhangi bir pişirme gerektirmeyen hızlı bir versiyon. İşe yarar, çünkü su undaki molekülleri nemlendirir ve onları yapışkan hale getirir.

Malzemeler

1/2 su bardağı un

Su

Bir tutam tuz

Talimatlar

İstediğiniz kıvamı elde edene kadar suyu un içine karıştırın. Çok kalınsa, az miktarda su ekleyin. Çok inceyse, biraz daha un ekleyin.

Az miktarda tuzu karıştırın. Bu küflenmeyi önlemeye yardımcı olur.

Hamuru kapalı bir kapta saklayın.

Doğal Kağıt Tutkalı

Mutfak malzemeleri kullanarak yapılan bir başka doğal tutkal da kağıt şeritlerin üzerine sürebileceğiniz veya şeritleri yapıştırıcıya batırarak uygulayabileceğiniz ince bir un bazlı tutkal türüdür. Pürüzsüz, sert bir şekilde kurur.

Malzemeler

1 su bardağı su

1/4 su bardağı un

5 su bardağı kaynar su

Talimatlar

Topak kalmayıncaya kadar unu su bardağı içine karıştırın.

Yapıştırıcıya koyulaştırmak için bu karışımı kaynar suya çırpın.

Kullanmadan önce kağıt macunu tutkalı soğumaya bırakın. Hemen kullanmayacaksanız, küfü önlemek için bir tutam tuz ekleyin ve yapıştırıcıyı kapalı bir kapta saklayın.