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TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Simone Kaslowski seçildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Simone Kaslowski seçildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
  1. Simone Kaslowski
  2. TÜSİAD

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