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TÜSİAD’ın yeni başkanı Kaslowski oldu

TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Simone Kaslowski seçildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
TÜSİAD’ın yeni başkanı Kaslowski oldu

TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Simone Kaslowski seçildi.


TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Simone Kaslowski seçildi. Kaslowski, seçime tek aday olarak girmişti.



Simone Kaslowski kimdir?


İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı.



Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya’nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO’su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti. Halihazırda 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul’da Kemerburgaz ve Tuzla’da, yurtdışında ise Hollanda’nın Roterdam ve İsviçre’nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.



Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde “Kimya İhtisas Bölgesi” Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu. Kaslowski 2017’den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.


Evli ve üç çocuk babası olan Kaslowski, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca biliyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
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