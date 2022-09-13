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Siyaset TÜSİAD'ın çocukları! Türkiye'ye yatırım gelecek, dolar düşecek diye, tir tir titriyorlar!
Siyaset

TÜSİAD'ın çocukları! Türkiye'ye yatırım gelecek, dolar düşecek diye, tir tir titriyorlar!

Türkiye kalkınacak, global ekonomik kriz bir kez daha teğet geçecek diye çıldırıyorlar. Fatih Altaylı bugün tamamen hayal dünyasından, kaynaksız ve iddiadan ibaret yazısında, hem uydurdu hem de uydurduğu hikaye için 'inanasım gelmedi' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 14:32:00 - 2022-09-13 14:33:56
TÜSİAD'ın çocukları! Türkiye'ye yatırım gelecek, dolar düşecek diye, tir tir titriyorlar!

Türkiye kalkınacak, global ekonomik kriz bir kez daha teğet geçecek diye çıldırıyorlar. Fatih Altaylı bugün tamamen hayal dünyasından, kaynaksız ve iddiadan ibaret yazısında hem uydurdu hemde uydurduğu hikaye için 'inanasım gelmedi' dedi. Altaylı yazısında körfez ülkelerinden doları düşürmek için para aktardığını iddia etti.

Ak Parti iktidarına kadar, Siyonist ve Avrupalı sermaye ile ayakta uyuklayarak durabilen Türk ekonomisine ses edemeyenler, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle giriştiği iş birlikleri ve ticari anlaşmalar neticesinde ülkeye döviz girişini utanmadan sıkılmadan eleştiriyor!

ülkeye döviz girişinden rahatsız olan ve hatta buna inanamayan Altaylı ise köşesinde resmen algı operasyonu yaptı.

İşte Altaylı'nın serin hikayesinden enstantaneler:

“Seçime kadar Türkiye’ye çok büyük miktarlarda para sokacaklarını düşünüyorlar ve bunun bir kısmı geldi bile. Dahası da gelecek” dedi.

"Kim veriyor bu parayı" diye sordum.

“Büyük bölümü Körfez'den, bir kısmı Uzakdoğu'dan, belki pek azı da Kuzey’den diye konuşuluyor. Ama çoğu İslam coğrafyasından.”

"Peki kim veriyor" diye ısrar ettim.

“O kadarını bilemem ama geliyor” dedi.

Altaylı yazının devamında 'Açık söyleyeyim, bu sözlere hiç ama hiç inanmadım.' dedi ve kendi masalına bir de inanmayarak okuyucuyu güldürdü.

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