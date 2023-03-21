TÜSİAD’ın aklı İstanbul Sözleşmesi’nde kaldı

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AK Parti iktidarına karşı sert muhalefetiyle bilinen, Türkiye’de yıllardır siyasi mekanizma üzerinde baskı oluşturan ve son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliği safsatasının propagandasını yapan TÜSİAD’dan bu defa 6284 ve İstanbul Sözleşmesi çağrısı geldi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, dün gerçekleşen ‘İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak’ adlı konferansta, “6284 sayılı kanuna daha sıkı sarılmak ve en etkili şekilde uygulamak zorundayız. Bunun yanında uluslararası düzeyde şiddetle mücadelede en geçerli dayanak olan İstanbul Sözleşmesi’ne bir an önce yeniden dönmeliyiz” çağrısını yaparak bir kez daha haddini aştı.

TÜSİAD’IN DERDİ 6284 VE TOPLUMSAL CİNSİYET

İstanbul’da düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemi ile konferansa katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, şunları söyledi: “Yaşadığımız bu büyük felakette, hiçbir kurumsal yapının tek başına harekete geçmesi tam anlamıyla yeterli olamayacaktır. Afetin olumsuz etkilerini azaltabilmek için, toplumsal cinsiyete duyarlı kriz yönetimi stratejilerine öncelik vermeliyiz. Kamu politikalarında ve özel sektör eylemlerinde tüm odağımız, mevcut eşitsizliklerin derinleşmesini engellemek olmalı.”

Yeniden fesat sözleşmesine dönme vurgusu yapan Turan şöyle devam etti: “Çocuk yaşta evlilik, taciz, kadına şiddet gibi toplumsal yaralarla mücadelede çok daha hassas ve dikkatli olmak zorundayız. Elimizdeki en güçlü yasal düzenleme olan 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na daha sıkı sarılmak ve en etkili şekilde uygulamak zorundayız. Bunun yanında uluslararası düzeyde şiddetle mücadelede en geçerli dayanak olan İstanbul Sözleşmesi’ne bir an önce yeniden dönmeliyiz.”

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