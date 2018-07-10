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TÜSİAD'dan yeni sisteme ilişkin açıklama

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte ekonomide dengeleri sağlamlaştıracak kapsamlı bir programın hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

10 Temmuz 2018 Salı 12:36
TÜSİAD'dan yeni sisteme ilişkin açıklama

TÜSİAD, güçlü bir ekonomi için başta Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığının önemine de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan TÜSİAD, dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşandığına işaret ederek, "Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir" dedi.

Açıklamada, "Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:36
  1. tüsiad
  2. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

YORUM YAZ

  • tüsiad tüsiad 57 dk önce
    ne çok biliyolar ya görende bil gatesler ,Elon Musk Türkiyede aklı vermeleri normal sanır;ulen alayınız bitek alon musk bilgates appel etmiyor hariçten ne gazel okuyonuz?
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