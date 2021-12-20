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Ekonomi TÜSİAD, tefeciler gibi paradan para kazanmak istiyor! Faizi düşüren hükümete tehdit
Ekonomi

TÜSİAD, tefeciler gibi paradan para kazanmak istiyor! Faizi düşüren hükümete tehdit

Türkiye’nin en büyük sanayicilerini bir araya toplama iddiasındaki TÜSİAD, tam tersine sanayiyi, üretimi ve istihdamı teşvik eden düşük faiz politikasına karşı çıkıyor. TÜSİAD, tefeciler gibi paradan para kazanmak istiyor, rant ekonomisini ve yüksek faizi savunuyor. Faizi düşüren hükümeti de tehdit ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:05:00 -
TÜSİAD, tefeciler gibi paradan para kazanmak istiyor! Faizi düşüren hükümete tehdit

Türkiye’nin savunma sanayi, enerji gibi stratejik alanlarda milli ve yerli imkânlarla başardığı modeli, finans sistemine de uygulamaya başlaması TÜSİAD’ı panikletti.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yerine kaynakların faizde tutulmasını isteyen tefeciler, Merkez Bankası’nın faizi indirmesiyle birlikte dolara saldırmaya başladı.

Hedefleri pazarlık yapmak

Elinde yüklü miktarda dolar bulunan kesimin önemli bir kısmının TÜSİAD üyesi sermaye çevreleri olduğu biliniyor. Bu nedenle son haftalardaki kur manipülasyonlarından en büyük kazancı elde edenler de bu kesimler oldu.

Kurların geldiği seviyeyi daha da yukarı tırmandırmanın kendilerini de vuracağını bilen faizcilerin “yeni ekonomi programından vazgeçersen anlaşabiliriz” teklifiyle hükümeti pazarlık masasına çekmeye çalışması dikkat çekiyor.

Millet ve mevduat sahipleri tefecilere ders verebilir

Son aylarda TL’yi zayıf düşürmek için girişilen kur spekülasyonları, küçük yatırımcıları da peşinde sürükledi. Dolar alarak kazandığını düşünen ancak, kısa süre sonra daha yüksek enflasyonla toplumun tamamına maliyet olarak geri dönen çıkmazdan kurtulmak için vatanını seven herkese önemli bir sorumluluk düşüyor.

Kurların geldiği seviyeden daha fazla yukarı çıkmayacağını belirten uzmanlar, tefecilerin peşine düşüp yüksek risk almak yerine bu seviyelerden satış yapanların kazançlı çıkacağını belirtiyor.

Ülkeyi yangın yerine çevirmek istiyorlar

Büyüme, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gibi ekonominin temel göstergelerinde güçlü bir performans gösteren Türkiye, geçmişte de benzer saldırılarla karşı karşıya kaldı. 2008’deki küresel krizden başarıyla çıkan Türkiye, Mayıs 2013’te yüzde 4,5 faiz ve yüzde 5,5 civarında bir enflasyonu yakalama başarısını gösterdiği sırada da Gezi olaylarıyla karşı karşıya kaldı. 8 yıl önceki kalkışmayı yaptıran küreselcilerin, 17/25 Aralık sürecinde hükümeti devirme girişimi benzer bir plan olarak hafızalara kazındı. Kovid-19 salgının küresel ekonomiyi vurduğu 2020’de yüzde 1,8 büyüyen, bu yıl ise yüzde 10 üzerinde bir büyüme başarısı elde etmesi beklenen Türkiye’yi 2018’deki gibi bir kur saldırısıyla yangın yerine çevirmek istiyorlar.

(Yeni Şafak)

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