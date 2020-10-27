TÜSİAD SD2 Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı etkinliği

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, “Dijital dönüşüm iki kanatlı olarak sürdürülmesi gereken bir alan. Bir yandan dünyanın asla gerisinde kalmamalı, tüm sektörlerimizde dijital dönüşümü hızla hayata geçirmeyi, bir yandan da dijital dönüşüm ürün ve hizmetlerini yerli ve milli teknolojilerle geliştirmeyi, üretmeyi ve rekabetçi şekilde ihraç etmeyi başarmalıyız.” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) SD2 (Sanayide Dijital Dönüşüm) Programı’nın, Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı (STEP) etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe gönderdiği video mesaj ile katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, SD2’ye 1.600 kayıtlı teknoloji tedarikçisinin bulunmasının ekosistemin potansiyelini ve programın başarısını gösterdiğini belirtti.

Bakanlık olarak son dönemde çalışmalarını Milli Teknoloji Hamlesi başlığıyla yapılandırdıklarını ifade eden Kacır, “Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin stratejik bağımsızlık hedeflediği alanlarda ürün ve hizmetlerde yerli ve milli teknoloji geliştirmesinin bir yandan da sanayinin tüm sektörlerinde yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri dünya ile rekabetçi olarak geliştirebilmesi ve üretebilmesinin adımıdır.” diye konuştu.

Kacır, dijital dönüşümde başarı elde etmenin bir tercih değil zorunluluk olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğumuz koronavirüs süreci bütün dünyada iki kavramı çok öne çıkardı, biri dijital dönüşüm, diğeri de özyeterlilik. Ülkelerin pek çok alanda özyeterliliklerini sağlamadıklarında ne türden zorluklarla karşılaştığını bütün dünya tecrübe etmiş oldu. Bir yandan da dijital dönüşüm 10-15 yılda gerçekleştireceği hızı sadece birkaç ayda yakalamış oldu. Milli Teknoloji Hamlesi politikalarımız koronavirüs ile birlikte bütün dünyanın gündemine girmiş olan dijital dönüşüm ve özyeterlilik kavramlarıyla büyük ölçüde örtüşmekte.”

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde Dijital Dönüşüm başlığında, Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme Sistemi’nin kurulmasını, bu yolla işletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyelerinin belirlenmesini, sektörel ve işletme büyüklüğüne göre karşılaştırma yapılmasını, yapılan yatırımların etkisinin takip edilmesini sağlamayı amaçladıklarını anımsatan Kacır, dijital dönüşümün destek ve teşvik politikalarıyla entegre edilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.





- "TEKNOFEST gibi etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek"





Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde, kurmakta oldukları Dijital Dönüşüm Merkezi ya da Dijital Dönüşüm Merkezi hüviyeti taşıyan yenilik inovasyon merkezi ve akıllı fabrikalar gibi yapıların sayılarını gelecek dönemde çoğaltmayı ve güçlü bir yönetişim mekanizması ile yönlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Fatih Kacır, gelecek 10 yıl içerisinde belki 7-8 milyon kişinin istihdam edilmekte olduğu işlerin hızla dijitalleşeceğine işaret ederek, bunların yerine dijital yetkinlik ihtiyaçlarının ortaya çıkacağını, belki 7-8 milyon kişiden fazla dijital yetkinliklere sahip olan insan kaynağının istihdam edilmesinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında pek çok farklı eğitimi eşzamanlı olarak hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Kacır, “Bunların başında yazılım yetkinliğini geliştirmeye dönük eğitim programları gelecek. TEKNOFEST gibi etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek, özellikle genç nesli, üniversite öğrencilerimizi, yeni mezunlarımızı teknoloji yetkinlikleri ile donatmayı sürdürüyor olacağız.” dedi.

Kacır, dijital dönüşümün iki kanatlı olarak sürdürülmesi gereken bir alan olduğuna işaret ederek, “Bir yandan dünyanın asla gerisinde kalmamalı, tüm sektörlerimizde dijital dönüşümü hızla hayata geçirmeyi, bir yandan da dijital dönüşüm ürün ve hizmetlerini yerli ve milli teknolojilerle geliştirmeyi, üretmeyi ve rekabetçi şekilde ihraç etmeyi başarmalıyız. Türkiyemiz son 18 yılda bu alanda ciddi kapasite geliştirmiş durumda.” diye konuştu.

Dijital dönüşümü destekleyecek projelere verilen desteklere ilişkin bilgi veren Kacır, “KOSGEB 2020 yılında da dijital teknolojilerden KOBİ’lerin yararlanma düzeyinin artırılması ve yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi hedefleriyle iki çağrıya çıktı. Bu çağrılar kapsamında 1.207 proje başvurusu alındı. Bu başvuruları değerlendiriyoruz. Kasım ayı içerisinde başvuru sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

Kacır, Türkiye’de 83 milyon kişinin el ele verdiğinde aydınlık yarınlara ulaşacağına, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’yi çok daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacağına inandığını söyledi.











