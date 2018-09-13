TÜSİAD heyetinden Başkan Erdoğan’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 15 dakika sürdü. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

TÜSİAD heyeti ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.