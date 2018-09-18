TÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ı ziyaret etti

Dernekten yapılan açıklamaya göre,TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde, kısa vadede alınabilecek tedbirler ile orta-uzun vadeli hedef ve politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.