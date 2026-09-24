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Gündem İBB soruşturması sanığı Sinan Bolak gözaltında! Rüşvet ve kara para aklamakla suçlanıyor
Gündem

İBB soruşturması sanığı Sinan Bolak gözaltında! Rüşvet ve kara para aklamakla suçlanıyor

Yeniakit Publisher
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bolak, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, "İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması" iddiasıyla suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada, duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen isimlerden eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Bolak’ın, iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, "İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması" iddiasıyla suçlandığı belirtildi.

 

5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Dava kapsamında hakkında yakalama kararı verilen diğer isimlerin Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında, duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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