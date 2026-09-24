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Spor
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Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

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Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

Okan Buruk ocak ayı takviyesi için tüm kollarıyla çalışıyor.

#1
Foto - Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

Fildişi Sahili basınının iddiası gerçekse Galatasaray, yarın akşam başkent Abidjan'da oynanacak Fildişi Sahili-Gana maçına Afrika başscout'ını gönderecek. Burada bu sezon Toulouse formasıyla beklentilerin üzerine çıkan Christ Tapé'yi izleyecek. 1.88'lik boyuyla hem hızlı hem de Okan Buruk'un hayalini kurduğu 3'lüye dönebilme imkanı veren, sol stoperde de oynayabilen 2006 doğumlu oyuncu için rapor hazırlanacak.

#2
Foto - Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

Galatasaray'da yüksek sesle konuşulmayan ancak alttan alta rahatsız eden bir sol bek süreci devam ediyor... Ismail Jakobs iyi değil; Senegal Millî Takımı'ndan bile kesildi. Eren Elmalı da o boşluğu dolduramıyor. Üzerine Abdülkerim Bardakcı'nın aksaması ve yedeklesin diye alınan Bitshiabu'nun oynayacak kadar iyi olmadığının ortaya çıkması hayal kırıklığı yaratıyor.

#3
Foto - Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

Okan Buruk, ocak ayı için sol stoperde de oynayabilen bir sol bek istiyor. Ismail Jakobs'la yolların ayrılmasına ve Bitshiabu'nun kiralık sözleşmesinin dahi feshedilmesine varabilecek bu sürecin başlangıcı yarın Abidjan'da atılacak.

#4
Foto - Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

Fildişi Sahili basınının iddialarına bakılacak olursa Galatasaray'ın Afrika başscout'ı yarın akşam Gana ile oynanacak millî maçı tribünden takip edecek. Yine iddiaları ciddiye alacak olursak bu maçta Christ Tapé canlı izlenecek. 2006 doğumlu, 1.88'lik, sol bekte de oynayabilen Tapé bu sezon dikkat çekici bir performans gösteriyor. Toulouse formasıyla Fransa Ligue 1'de 5 maçta 444 dakika süre alıp 1 gol attı.

#5
Foto - Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

1.88 metre boyu, V hava topu kazanma oranı ve maç başına 3.6 tehlike engelleme istatistiği ile modern bir stoper atletizmine sahip. Okan Buruk'un beklerde aradığı "üçlü savunmaya dönebilme" ve "arka direkte boy avantajı sağlama" kriterlerini fazlasıyla karşılıyor.

#6
Foto - Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

Kendi yarı sahasında ?, rakip yarı sahada ? pas isabetiyle oynaması ayağının düzgün olduğunu gösteriyor. Top kaybetme riski az ve pas tercihleri oldukça garanti.

#7
Foto - Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

33.6 km/s'lik hızıyla bek oynadığında çizgiye atılan topları karşılamak için yeterli maksimum hıza sahip. Depar ortalaması (14/maç) yüksek temposunu destekliyor.

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