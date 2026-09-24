Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek
Okan Buruk ocak ayı takviyesi için tüm kollarıyla çalışıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Okan Buruk ocak ayı takviyesi için tüm kollarıyla çalışıyor.
Fildişi Sahili basınının iddiası gerçekse Galatasaray, yarın akşam başkent Abidjan'da oynanacak Fildişi Sahili-Gana maçına Afrika başscout'ını gönderecek. Burada bu sezon Toulouse formasıyla beklentilerin üzerine çıkan Christ Tapé'yi izleyecek. 1.88'lik boyuyla hem hızlı hem de Okan Buruk'un hayalini kurduğu 3'lüye dönebilme imkanı veren, sol stoperde de oynayabilen 2006 doğumlu oyuncu için rapor hazırlanacak.
Galatasaray'da yüksek sesle konuşulmayan ancak alttan alta rahatsız eden bir sol bek süreci devam ediyor... Ismail Jakobs iyi değil; Senegal Millî Takımı'ndan bile kesildi. Eren Elmalı da o boşluğu dolduramıyor. Üzerine Abdülkerim Bardakcı'nın aksaması ve yedeklesin diye alınan Bitshiabu'nun oynayacak kadar iyi olmadığının ortaya çıkması hayal kırıklığı yaratıyor.
Okan Buruk, ocak ayı için sol stoperde de oynayabilen bir sol bek istiyor. Ismail Jakobs'la yolların ayrılmasına ve Bitshiabu'nun kiralık sözleşmesinin dahi feshedilmesine varabilecek bu sürecin başlangıcı yarın Abidjan'da atılacak.
Fildişi Sahili basınının iddialarına bakılacak olursa Galatasaray'ın Afrika başscout'ı yarın akşam Gana ile oynanacak millî maçı tribünden takip edecek. Yine iddiaları ciddiye alacak olursak bu maçta Christ Tapé canlı izlenecek. 2006 doğumlu, 1.88'lik, sol bekte de oynayabilen Tapé bu sezon dikkat çekici bir performans gösteriyor. Toulouse formasıyla Fransa Ligue 1'de 5 maçta 444 dakika süre alıp 1 gol attı.
1.88 metre boyu, V hava topu kazanma oranı ve maç başına 3.6 tehlike engelleme istatistiği ile modern bir stoper atletizmine sahip. Okan Buruk'un beklerde aradığı "üçlü savunmaya dönebilme" ve "arka direkte boy avantajı sağlama" kriterlerini fazlasıyla karşılıyor.
Kendi yarı sahasında ?, rakip yarı sahada ? pas isabetiyle oynaması ayağının düzgün olduğunu gösteriyor. Top kaybetme riski az ve pas tercihleri oldukça garanti.
33.6 km/s'lik hızıyla bek oynadığında çizgiye atılan topları karşılamak için yeterli maksimum hıza sahip. Depar ortalaması (14/maç) yüksek temposunu destekliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23