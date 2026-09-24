Bu hamle çok konuşulacak: Galatasaray'da Okan Buruk’un hayalindeki sol bek Abidjan’da izlenecek

Galatasaray'da yüksek sesle konuşulmayan ancak alttan alta rahatsız eden bir sol bek süreci devam ediyor... Ismail Jakobs iyi değil; Senegal Millî Takımı'ndan bile kesildi. Eren Elmalı da o boşluğu dolduramıyor. Üzerine Abdülkerim Bardakcı'nın aksaması ve yedeklesin diye alınan Bitshiabu'nun oynayacak kadar iyi olmadığının ortaya çıkması hayal kırıklığı yaratıyor.