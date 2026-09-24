Fon soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmalarda, gözaltına alınan 20 kişinin 17’si hakkında karar verildi. Sulh ceza hakimliği, bu şüphelilerden 14’ünün tutuklanmasına, 3’üne ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı hakkında henüz karar çıkmadı.

TUTUKLANAN 14 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Hakimlik kararıyla Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklandı.

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri konu alan soruşturmalarda, şirket yöneticilerinin mali hareketlerine ilişkin bilgi ve belge toplama süreci de yürütülüyor.

MASAK’TAN PARA VE KRİPTO VARLIK TRANSFERLERİ İSTENDİ

Başsavcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerindeki yöneticilere ait mali veriler talep edilmişti.

Yazıda, tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istenmişti. Ayrıca 2024 yılından bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle bütün para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.

SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE DE TUTUKLAMALAR YAPILMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Polis ekipleri, Emre Tezmen ve Alper Öztürk’ün makam odalarında arama yapmıştı. Devam eden işlemlerde Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın yanı sıra Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha yakalanmıştı.