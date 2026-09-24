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Brentte yükseliş alarmı! Hürmüz’de belirsizlik devam ediyor Kanada Netnayahu'yu tutuklamak için harekete geçti! İndirim yapılmıştı: akaryakıta tekrar zam geliyor! 86 bin yıllık hayat izi bulunmuştu! İnkaya Mağarası’nın şifresini e-DNA çözecek Canan Güneş, Çin ülkesinde iki ödül kazandı: Müzede kalıcı sergilenecek... Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu Altında ibre aşağı döndü! İşte gram ve çeyrek altın fiyatı 2 bin yıldır tadı değişmedi! Amasya'nın misket elmasında dev rekolte Çorap izi deyip geçmeyin: Göz ardı etmeyin, bakın ne anlama geliyor? Uzmanı bir tavsiye verdi
Ekonomi
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İndirim yapılmıştı: akaryakıta tekrar zam geliyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İndirim yapılmıştı: akaryakıta tekrar zam geliyor!

motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

#1
Foto - İndirim yapılmıştı: akaryakıta tekrar zam geliyor!

ABD'deki Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında beklenen temasın gerçekleşmemesi ve Tahran'ın nükleer programındaki ısrarını sürdürmesi, savaşın geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırdı.

#2
Foto - İndirim yapılmıştı: akaryakıta tekrar zam geliyor!

Piyasalarda artan belirsizlik petrol fiyatlarına da yansıdı. Dün yükselen petrol fiyatları bugün ise düşüş kaydetti.

#3
Foto - İndirim yapılmıştı: akaryakıta tekrar zam geliyor!

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2,55 lira zam gelmesi bekleniyor.

#4
Foto - İndirim yapılmıştı: akaryakıta tekrar zam geliyor!

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK? Zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya, İzmir'de 94,85 liraya, doğu illerinde ise 96,25 liraya yükselmesi bekleniyor.

#5
Foto - İndirim yapılmıştı: akaryakıta tekrar zam geliyor!

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR 90 TL BANDINA İNMİŞTİ 24 Eylül’de motorin fiyatlarında uygulanan 5,57 liralık indirimin ardından üç büyükşehirde litre fiyatları 90 lira seviyelerine kadar gerilemişti. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 90,80 liraya, Ankara’da 91,90 liraya, İzmir’de ise 92,20 liraya kadar düşmüştü.

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