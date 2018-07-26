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TÜSİAD Başkanı Bilecik: Enflasyon çok kritik bir noktaya geldi

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, enflasyonun yüzde 15,4 ile son derece kritik bir noktaya geldiğini belirtti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:18
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Enflasyon çok kritik bir noktaya geldi

Bilecik “Bu artış kontrol edilmezse Türkiye’nin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmesinin mümkün olmayacağı gibi uzun vadeli yatırım ve tasarruf davranışlarında da kalıcı bozulmalara sebep olabilecek. Bunu yetkililerle her daim paylaşıyoruz. Bunlar aşılamayacak sorunlar da değil.” dedi. Ekonomist dergisinin “40 Yaş Altı 40 Genç CEO 2018 Araştırması”nın ödül töreninde konuşan Bilecik “Mevsim normallerinin üzerinde” tabirinin bu yaz sadece hava sıcaklığı için değil, dünyada ve Türkiye’de siyasi, ekonomik ve toplumsal gündemin sıcaklığı için de kullanılabileceğini ifade etti. Genç CEO’lara kutlayan Bilecik, Türkiye ekonomisinin söz konusu haraketini gençlerin gidereceğini ifade ettiği konuşmasında “Kısaca milletin havası size emanet. Önünüzde yapacak çok işiniz, gerçekleştirilecek çok hayaliniz olduğu sürece gençsiniz. Mesele yaş meselesi değildir, çalışma ve üretme meselesidir.” ifadesini kullandı. Genç CEO’lara hayal kurma, artan hayallerin çoğunun da Türkiye ile ilgisi olması tavsiyesinde bulunan Bilecik, Türkiye için birlikte yapılacak çok iş olduğunu, estirilen güçlü değişim rüzgârı ile çok ezberin bozulacağını, Türkiye’nin ezber bozmaya en çok ihtiyaç duyduğu süreçten geçtiğini söyledi.

 

40 CEO ŞİMDİ DAHA GENÇ

Sera Grup, Metal Yapı, Lila Kağıt, Atasay, Nivak, Çağdaş Holding, AE, Vakıf Taşdelen, Anavarza Bal, İnci GS, Detay Gıda, Danone, Hayat Kimya, Dizayn VIP, NEF, Ulusoy, Erin Motor, Karaca, Commencis, Alapala, İnsider, Güral Porselen, Bileşik Ödeme, Sertex, Sirena Marin, Lucis Global, Esas Holding, Babacan Holding, Göksu Solar, Dardanel, Enka, Lenk Yapı, Hertz, İncehesap, Develi, Cerean, Yiğit Grup, Gülman, Mopak, F&S, Bant Boru, Nova Fashion CEO’ları ödüle layık görüldü. 40 CEO’nun 19’u 35 yaşın altında. Ortalama yaşı 34,7 olan 40 CEO 29,9 milyar liralık ciroyu ve 83 bin kişiyi yönetiyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:18
  1. Bilecik
  2. erol bilecik
  3. tüsiad

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