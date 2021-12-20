TÜSİAD başındaki Türk ismini kaldırsın!
Yayınladıkları bildiri ile hükümeti hedef almaya kalkan TÜSİAD’a Güvenlik ve Terör Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ ayarı verdi.
yeniakit Ankara
Yayınladıkları bildiri ile hükümeti hedef almaya kalkan TÜSİAD’a Güvenlik ve Terör Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ ayarı verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden TÜSİAD’a tepki gösteren Başbuğ, “TÜSİAD’ın başındaki TÜRK kelimesi derneğe ağır geldi, yükü taşıyamıyor. Zaten geçmiş emperyalist siciline bakarsanız TÜSİAD hiç bir zaman bu ülkeye ait olmadı TÜSİAD başındaki Simone Kaslowski’ye ve Mason takımına tavsiyem dernekteki Türk kelimesini kaldırın SİAD deyin geçin” ifadelerini kullandı.