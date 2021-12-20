  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TÜSİAD başındaki Türk ismini kaldırsın!
Aktüel

TÜSİAD başındaki Türk ismini kaldırsın!

Yayınladıkları bildiri ile hükümeti hedef almaya kalkan TÜSİAD’a Güvenlik ve Terör Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ ayarı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 16:52:00 -
TÜSİAD başındaki Türk ismini kaldırsın!

 yeniakit  Ankara 

Yayınladıkları bildiri ile hükümeti hedef almaya kalkan TÜSİAD’a Güvenlik ve Terör Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ ayarı verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden TÜSİAD’a tepki gösteren Başbuğ, “TÜSİAD’ın başındaki TÜRK kelimesi derneğe ağır geldi, yükü taşıyamıyor. Zaten geçmiş emperyalist siciline bakarsanız TÜSİAD hiç bir zaman bu ülkeye ait olmadı TÜSİAD başındaki Simone Kaslowski’ye ve Mason takımına tavsiyem dernekteki Türk kelimesini kaldırın SİAD deyin geçin” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay