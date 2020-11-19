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Ekonomi TÜSİAD : Merkez Bankası'nın adımı yeni bir döneme girdiğimizin işareti
Ekonomi

TÜSİAD : Merkez Bankası'nın adımı yeni bir döneme girdiğimizin işareti

TÜSİAD, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:48:23 -
TÜSİAD : Merkez Bankası'nın adımı yeni bir döneme girdiğimizin işareti

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adım yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işarettir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı.

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adımın, yeni bir döneme girildiğini gösteren en önemli işaret olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyonla mücadelede atılacak olan her adım, finansal piyasalarla olan ayrışmanın yerini piyasa ile uyumlu bir sürece bırakacak, ekonomimizi ve orta vadeli istihdam gelişimini destekleyecektir. Öte yandan, TCMB politikası ve enflasyonla mücadele, Türkiye ekonomisinin geçmiş olduğu bu zor dönemdeki sorunlardan yalnızca bir tanesidir.

TL'ye olan güvenin tesis edilmesi ve ekonominin yeniden sağlam temellere oturması için, serbest piyasa ilkelerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç vardır. Kurumların bağımsızlıklarının ve liyakata dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inanıyoruz."


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