0553 313 94 23

TÜSEB’den, tıbbi cihaz ve biyomalzeme alanında uygulamalı proje iş birliği çağrısı

Başkanlığını Prof.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:54
TÜSEB’den, tıbbi cihaz ve biyomalzeme alanında uygulamalı proje iş birliği çağrısı

Başkanlığını Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Genel Sekreterliğini Prof. Dr. Hasan Türkez’in yaptığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yeni yönetim döneminde başlatılan yenilikçi, ürün odaklı ve işbirliğine dayalı proje çağrılarına bir yenisi daha eklendi.


Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı başlığı altında çıkılan ve 17.10.2019 tarihinde başvuru süresi sonlanacak olan çağrının amacının hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisi, destek ve izlemesinde kullanılabilecek ve hastaların mağduriyetini azaltacak her türlü tıbbi cihaz ve biyomalzemenin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi olduğu belirtildi.


TÜSEB tarafından yapılan yazılı açıklamada ilgili çağrının kapsamı ülkemizde tıbbi cihaz ve biyomalzeme alanında dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmaların teşvik edilerek yerli üretim kapasitesinin artırılması olarak belirtildi.


Çağrı kapsamında, hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisinde kullanılan her türlü cihaz teknolojileri ve biyomalzemeler (tanı teknolojileri, endoskopik ekipmanlar, kontrollü salınım cihazları vb.), hastalıkların izlenmesinde kullanılan her türlü cihaz teknolojileri ve biyomalzemeler (hasta izleme cihazları, takip yazılımları vb.), hastaların mağduriyetini azaltacak her türlü cihaz teknolojileri ve biyomalzemeler (akıllı implantlar, ortez ve protezler, evde sağlık hizmeti sağlayan teknolojiler, vb.) üretmeye yönelik projeler destekleneceği kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:


“Aday tıbbi cihaz ve biyomalzemelerin ürüne dönüştürülmesi için; Cihaz veya biyomalzemenin üretilmesi, Gerekli ise non-GLP ortamda iki farklı hayvan modelinde toksisite çalışmaları, Gerekli ise GLP ortamda iki farklı hayvan modelinde toksisite çalışmaları, Patent başvurusu gerçekleştirilmesi (gerekli ise), Küçük ölçekli (50-200 hasta) ulusal düzeyde klinik çalışmada test edilmesi, Büyük ölçekli (200-1000 hasta) ulusal düzeyde klinik çalışmada test edilmesi, Büyük ölçekli (1000-2000 hasta) uluslararası düzeyde klinik çalışmada test edilmesi, TÜSEB tarafından sağlanacaktır.


Bu çağrıda hedeflenen ürünlerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 07.06.2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne veya Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği’ne uygun olması gerekmektedir.


TÜSEB tarafından yapılan açıklamada başvuru yapabilecek kurum/kuruluş/kişiler; devlet ve vakıf üniversiteleri, araştırma enstitüleri, kamu ve özel hastaneler, halk sağlığıyla ilgili birimler, sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar (ilaç endüstrisi, biyoteknoloji şirketleri, vb.) ve KOBİ’ler, yurtdışında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı araştırmacılar ve eknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar olarak yer almaktadır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Merdivenlerden düştü' denilmişti! Gerçek hastanede ortaya çıktı
    1. 'Merdivenlerden düştü' denilmişti!..
    2. Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin eylül..
    3. Fındıkta nem oranına dikkat
    4. Hatay’da 40 kilo eroin ele geçirildi
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. Elazığ’da minibüs şarampole yuvarlandı..
    7. İran Dışişleri Bakanı Zarif:..
    8. TCMB döviz kurları
    9. Kahta Belediyesi çözüm merkezinden..
    10. Başkan Turanlı’dan Muharrem ayı mesajı
    11. Göztepe, Mossoro’yu açıkladı
    12. Şüpheli otomobilde silah ele geçirildi
    13. Adana'da Komedi Oyunları Festivali
    14. Vatandaşlar Şahinbey Belediyesi’nin..
    15. Odunpazarı’ndan 3X3 Streetball..
    16. Cildimizin beyazlaması için ne..
    17. Yaşlı kadın horozu tarafından öldürüldü
    18. Orman Fidanlığına üniversiteli eller..
    19. Göztepe, Başakşehir'den Marcio..
    20. Filistinliler açlık grevine başladı!
    21. PTT’den Eskişehir’in 97. kurtuluş..
    22. Filistin Dışişleri Bakanı Maliki..
    23. Futbolda yılın en iyileri için..
    24. İran: "Avrupa harekete geçmezse,..
    25. Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan..
    26. "İnşallah uzun yıllar bu formayı..
    27. Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı..
    28. Bebeğini boğup bahçeye gömdü
    29. Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de
    30. Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak