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TÜSEB Başkanlığına mühendis bilim insanı görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı olarak görevlendirilen Prof.

28 Mayıs 2019 Salı 09:51
TÜSEB Başkanlığına mühendis bilim insanı görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, enstitünün İstanbul yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.


Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe katıldı. TÜSEB Başkanı olarak görevlendirilen Elektrik ve Elektronik Mühendisi Adil Mardinoğlu, yurtdışında ilaç teknolojileri konusunda çalışıyor. TÜSEB Genel Sekreterliğine ise dünyanın en iyi nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Hasan Türkez getirildi.


Sağlık bilimi ve teknolojisi alanında araştırma yapmak ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 2015’te kurulan TÜSEB, Bakanlığın “yerlileşme ve millileşme” vizyonunda en önemli yapı taşlarından biri. Bu hedef doğrultusunda TÜSEB’in başkanlığına uzun yıllardır yurtdışında moleküler biyoloji ve ilaç geliştirme alanında çalışan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu getirildi.


Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi’nde tamamlayan Mardinoğlu, doktora derecesini ise “manyetik ilaç hedefleme uygulamaları” alanında İrlanda’daki Waterford Institute of Technology’den aldı. İrlanda, İsveç ve İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinde ilaç teknolojileri konusunda çalışan Mardinoğlu, son olarak King’s College London ve KTH-Royal Institute of Technology’de hücre çalışma prensiplerini ve hastalık mekanizmalarını inceleyen bir araştırma ekibine liderlik ediyordu. Mardinoğlu laboratuvarında kronik hastalıklar (şeker hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı), kanser ve nörodejeneratif hastalıklar için yenilikçi ilaç ve erken tanı sistemleri üzerinde çalışıyordu.


TÜSEB’in yeni Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu. İlk doktorasını aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü’nde genetik alanında, ikinci doktorasını ise İtalya Chieti-Pescara Üniversitesi’nde ilaç teknolojisi alanında tamamladı. 2018 yılında Webometrics tarafından dünyanın en iyi nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Türköz ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev yapan iki farklı komiteye toksikoloji ve epidemiyoloji uzmanı olarak seçildi. Türkez’in başlıca çalışma alanları nanoteknoloji temelli ilaç taşıma sistemleri, kanser biyolojisi, bor biyolojisi, genetik toksikoloji, nörodejeneratif hastalıklar ve moleküler farmakoloji. Türköz, borun tıbbi ve farmakolojik kullanım potansiyelini geliştirmek üzere Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek yeni moleküller geliştirmek üzere TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerde yönetici olarak görev yaptı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende okunan tebrik mesajında şunları kaydetti :


“İlaç, aşı ve tıbbi cihazda yerlileşme ve millileşme en büyük stratejik hedeflerimizden biridir. TÜSEB yönetimine getirilen iki değerli bilim insanının, Bakanlığımızın bu vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık alanındaki tüm stratejik ürünlerde ülkemiz sadece kendine yeter olmakla yetinmeyecek, bölgesinin araştırma, geliştirme ve üretim merkezi de olma hedefini sürdürecektir. Yerli ve milli üretim hedeflerimizle, inovasyon ve yeni molekül çalışmalarımızla Türkiye’yi sağlıkta küresel rekabetin önemli bir aktörü haline getireceğiz. Bunun için gerekli teşvikleri de TÜSEB eliyle sağlama kararlılığındayız. Kamu ve özel kurumlarla ortaklıklar yaparak, araştırmacılara bilimsel ortam sağlayarak bilimsel araştırmaları yürütecek ve koordine edecek olan TÜSEB’in yeni yönetiminin bu hedefte gece gündüz çalışacağına inancım tamdır. Bu görevlendirmelerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:51
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