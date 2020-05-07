  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tuşba İlçe Müftülüğü Kur’an kursu öğreticilerinden vefa örneği

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan Kur’an kursu öğreticileri, Diyanet Vakfı Tuşba Şubesiyle işbirliği yaparak kendi aralarında topladıkları yardımlarla öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine yardım yaparak büyük bir vefa örneği sergiledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:06:03 -
Tuşba İlçe Müftülüğü Kur’an kursu öğreticilerinden vefa örneği

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan Kur’an kursu öğreticileri, Diyanet Vakfı Tuşba Şubesiyle işbirliği yaparak kendi aralarında topladıkları yardımlarla öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine yardım yaparak büyük bir vefa örneği sergiledi.


Türkiye Diyanet Vakfı’nın "Beklenen Sensin" temasına uygun olarak ihtiyaç sahibi 90 aileye kestikleri kurban eti yardımının yanı sıra 55 aileye de gıda ve hijyen yardımı yapıldı. Dünyada ve ülkemizde görülen korona virüsü pandemisinden dolayı Kur’an kurslarında eğitime ara verildiğini ve bu zaman zarfında da öğrenciler ve mahalle sakinleriyle iletişim halinde olduklarını belirten Kur’an kursu öğreticileri, öğrencilerinin ve komşularının ihtiyaçlarına kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, bu zor zamanda faaliyetlerinin devam edeceğini söylediler.


Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler ve mahalle sakinleri ise hocalarının her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de kendilerini unutmadıklarını, büyük bir vefa örneği gösterdiklerinden dolayı çok duygulandıklarını ve Kur’an kurslarının açılmasını dört gözle beklediklerini ifade ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı