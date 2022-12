TUSAŞ'tan yeni insansız savaş uçağı hamlesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde yer alan 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına değindi.

"Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız, şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum" ifadesini kullanan Oktay, dünyadaki adaletsizliklere, eşitsizliklere, hak ihlallerine karşı duran, haklının hakkını aldığı bir dünya için mücadele ettiklerini belirtti.

Bir haksızlık, hukuksuzluk karşısında susmayacaklarına dikkati çeken Oktay, "Siyasi geçmişimiz, bu duruşumuzun örnekleri ile doludur. Bir vatandaşımızın, hele ki bir çocuğumuzun temel hakları söz konusu olduğunda elbette tepkisiz kalacak değiliz, kalmadık da zaten" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, durumun ihbarıyla birlikte hemen tacize uğradığı iddia edilen kişiyi koruma altına aldığını kaydeden Oktay, "Çocuğun yaşadığı travmanın atlatılabilmesi için öncelikli olarak muhalefete bu mağduriyetlerin bir siyasi şov malzemesi olmadığını hatırlatırım. Adil yargılamanın sonucunu beklemeden tarafları yaftalamak, toplumda ayrışma oluşturmak topluma da hiçbir siyasi partiye de çıkar sağlamaz. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellenmek suretiyle yapılmaya çalışılanı görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masaya, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın dün paylaştığı Twitter mesajlarını hatırlatan Oktay, "28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız. Ülkemizin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna en sıkı şekilde sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sistemin tüm avantajlarını yaşıyorsunuz ama nafile"

Muhalefetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerine değinen Oktay, "Sistemin tüm avantajlarını gündelik hayatınızda tüm vatandaşlarımızla birlikte her biriniz yaşıyorsunuz ama size nafile" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığı ve denetim mekanizmalarının işlediğini söyleyen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uygulamada yasama, yürütme ve yargının kendi alanına yoğunlaşması sağlanmıştır. Gücün erklerden birinde toplanması hem sistemin yapısı gereği hem de uygulamada mümkün değildir. Ne tek adamlık, ne yasama hegemonyası ne de yargı vesayeti söz konusu olamaz. Bu ancak CHP'nin yönetiminde ve CHP zihniyetinde mümkündür. Bu da geçmişte milletimize reva gördüğünüz uygulamalardır. Türkiye, güçlü demokrasi, katılımcı ve kapsayıcı karar alma süreçleri ve etkin işleyen yargı organlarına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamada ülkemize kurumlar arası eşgüdüm, ortak akıl ve hızlı sonuç gibi avantajlar sağlamıştır."

Cumhur İttifakı kadrolarına devlet adamlığından ahkam kesenlerin önce dönüp birlikte yol yürüdüklerine bakması gerektiğini ifade eden Oktay, "Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatini biz zaten şiar edinmişiz. Bizim rehberimiz şanlı ecdadımız; sizin gibi mister Rifkin değil. Onu siz Genel Başkanınıza tavsiye edeceksiniz." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlarla Türkiye'nin 2023'e her alanda daha da gelişmiş bir şekilde ulaşacağını ve Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, daha müreffeh Türkiye vizyonunu ete kemiğe büründürecek, hedeflerini fiili neticelere dönüştürecek şekilde hazırlandığını vurgulayan Oktay, "Tüm bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla Cumhurbaşkanlığı bütçesi, her kalemiyle aziz milletimizindir ve toplumumuzun her kesiminin beklenti ve hassasiyetleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı bütçesi için ayrılan her bir kuruş milletimizin menfaatleri yönünde kullanılmıştır. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı uçağının kaç kanadı var?" tarzında soru önergeleri aldıklarını aktaran Oktay, "Cumhurbaşkanlığının kaç uçağı olduğu, bunların hangi görevlerde kullanıldığı açıkça ortadadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı uçak sayısını daha önce açıkladık. Uçakların kanatlarını da siz sayın. O kadar matematiğiniz vardır heralde" dedi.

"Hava yolu sektör cirosu 272,59 milyar liraya ulaştı"

Sivil havacılıkta Türkiye'nin şaha kalktığını kaydeden Oktay, hava yolu sektör cirosunun 2002'de 3,6 milyar lira iken 2022 haziran itibarıyla 272,59 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Hava yolu sektörü istihdamının 2022 Haziran itibarıyla 253 bin 885'e yükseldiğini aktaran Oktay, havalimanı sayısının 26'dan 57'ye çıkarıldığını ifade etti.

Savunma sektörünün de başarılarına başarı eklediğini belirten Oktay, Savunma Sanayi Başkanlığının 750'nin üzerinde savunma sanayisi projesi yürüttüğünü aktardı.

ANKA-3 MİUS geliyor

Savunma sistemlerini yerli ve milli olarak tasarlayıp, üretip, geliştirdiklerini ifade eden Oktay, "Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındayız. 2023 yılı savunma sanayiinde yeni bir milat olacak; TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor" şeklinde konuştu.

ANKA-3 MİUS'un, insansız hava araçlarında kabiliyeti daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir proje olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızıl Elma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını yapacağız. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'lar, PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar, Modernize Zırhlı Muharebe Araçları ZMA'lar ve yerli motora sahip VURAN araçları ilk kez envantere girecek.

Bugün gururla söyleyebiliriz ki ülkemizde savunma ve havacılık sanayi, artık sadece kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmanın ötesinde, yurt dışı pazarlara da açılma olgunluğuna ulaşmıştır. Ünü dünyaya yayılan ürünlerimiz, birçok ülkeden talep görmeye başlamıştır. Ülke ekonomisine katkının en önemli verilerinden biri olan ihracatta, savunma sanayi sektörü, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Savunma sanayii ihracatımız yılın ilk 11 ayında 3 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın yılsonu itibarıyla 4 milyar doları aşması öngörülmektedir."

E-devlet kapısında yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Oktay, bunların yanı sıra Türkiye'yi siber uzayda daha güçlü kılacak yeni ve uygun teknolojilere hızlı adaptasyon, üretkenlik, yüksek rekabet gücü, çevik veri yönetişimi ve yeşil dönüşüm hedeflerine uygun politika ve stratejilerin hayata geçirildiğini söyledi.

(Sürecek)