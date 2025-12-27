  • İSTANBUL
ABD vatandaşı Steven Saran'ın küstahlığına bakın! 'Katar vatandaşlığına başvurdum'
Gündem

ABD vatandaşı Steven Saran’ın küstahlığına bakın! ‘Katar vatandaşlığına başvurdum’

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Yayın ihalesi sürecinde yerli ve milli bir duruş sergilemek yerine şov peşinde koşan Sadettin Saran, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda ihalenin Katarlı firmaya verilmesini eleştirirken skandal ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın geçtiğimiz yıl yayın ihalesi süreciyle ilgili katıldığı bir programda sarf ettiği sözler, sosyal medyada yeniden gündem olarak eleştiri oklarının hedefi oldu.

Candaş Tolga Işık'ın "İhaleye nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna "Katar vatandaşlığına başvurdum" diyerek cevap veren Saran’ın, Türkiye’nin değerlerini ve vatandaşlık onurunu bir ihale uğruna alay konusu yapması büyük tepki topladı.

 

Vay vay

Turkiyede başka kimlerin Abd vatandaşlığı var acaba..

Tunç

Yanlış ülkeye başvurmuş. Ermenistana veya Hollandaya başvurmalı idi.
