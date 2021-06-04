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Teknoloji TUSAŞ’tan yeni ATAK helikopteri teslimatı
Teknoloji

TUSAŞ’tan yeni ATAK helikopteri teslimatı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Türk Kara Kuvvetleri’ne yeni bir T129 ATAK FAZ-II Helikopteri daha teslim etti. Böylelikle TUSAŞ, 63’üncü ATAK helikopterini teslim etmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 19:27:00 -
TUSAŞ’tan yeni ATAK helikopteri teslimatı

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırıyoruz. Son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bir T129 ATAK Helikopteri daha teslim ettik" ifadelerine yer verildi.

Böylelikle TUSAŞ, şu ana kadar Erken Duhul Helikopteri (EDH), Faz-I ve Faz-II konfigürasyonlarda toplam 63 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslim etmiş oldu.

 

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