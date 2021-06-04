TUSAŞ’tan yeni ATAK helikopteri teslimatı

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırıyoruz. Son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bir T129 ATAK Helikopteri daha teslim ettik" ifadelerine yer verildi.

Böylelikle TUSAŞ, şu ana kadar Erken Duhul Helikopteri (EDH), Faz-I ve Faz-II konfigürasyonlarda toplam 63 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslim etmiş oldu.