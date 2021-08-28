  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den Afganistan'da operasyon! Örgüt elebaşı öldürüldü

28.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Avrupa'nın göbeğinde övgü dolu sözler: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum

Köprü ve tünellerin geçiş ücretini eleştiren CHP halkı soyuyor!

Aşı olmayacağını ve tereddütlerini açıklamıştı... Diş hekiminin meslekten men edilmesine büyük tepki!

Lastik botta sürüklendiler! Düzensiz göçmenler kurtarıldı

Taliban duyurdu: Kabil Havalimanı'nın kontrolünü ele almaya hazırız!

Tarihi binanın yanıbaşında tarihi çağrı: Müslümanların parasıyla kurulan İş Bankası hisseleri geri alınmalı

Genetik uzmanı ünlü profesörden çarpıcı "salgın" açıklaması: Aşılar bu yüzden oldubittiye getiriliyor!

Bakan Koca duyurdu! İstanbul'a müjde
Çin yeni bir nükleer tehdit olarak Rusya’yı geride mi bıkacak?
"Büyükanneniz gibi yiyorsanız doğru yoldasınız"
Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması: Kınıyoruz
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Teknoloji TUSAŞ'tan yeni ANKA İHA teslimatı! Sayı 30'a ulaştı
Teknoloji

TUSAŞ'tan yeni ANKA İHA teslimatı! Sayı 30'a ulaştı

TUSAŞ firması "ANKA MALE İnsansız Hava Aracı" projesi kapsamında 30’uncu teslimatını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 12:35:00 -
TUSAŞ'tan yeni ANKA İHA teslimatı! Sayı 30'a ulaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şu ana kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 14 adet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 6 adet, Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 adet ve diğer kuvvetlere de 4 adet olmak üzere toplam 30 adet ANKA İHA teslim etti.

Şirket, yıl sonuna kadar 6 adet İHA’nın daha teslimatını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol İstasyonu siparişi olan Tunus’un İHA’larının da bu yıl teslim edilmesi bekleniyor.

İlk uçuşunu Aralık 2010’da gerçekleştiren ANKA, şu ana kadar 90.000 uçuş saatini geride bıraktı. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) üzerinden motoru yerlileştirilen ANKA, 30 saat havada kalabiliyor.

ANKA-S İnsansız Hava Aracı

TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA-S İnsansız Hava Aracı, gece/gündüz ve kötü hava şartları da dahil; keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı, hedef imhası görevlerine yönelik faydalı yüklerle teçhiz edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ANKA-S İHA, 30.000ft irtifada 24 saat havada kalabilmekte ve 250 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Ancak TUSAŞ’ın ‘Yeni Nesil ANKA’ olarak adlandırdığı konfigürasyon ise 30 saat havada kalabilmekte ve 350 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Yeni Nesil ANKA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır.

Bundan sonra TUSAŞ, sadece Yeni Nesil ANKA konfigürasyonunun üretimini gerçekleştirecektir. SatCom (Uydu İletişimi) faydalı yükü ise opsiyonel olacaktır.

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gedikl

İRTİCAYI BAHANE EDİP BAŞAÖRTÜSÜ GİYEN İLKOKUL KIZLARIMIZDAN ÜRKTÜLER YA, ALLAHU EKBER DİYEN İNSANIMIZI REJİM DÜŞMANI BELLEDİLERYA ŞİMDİ SUCLADIKLARI İNSANLAR HERGÜN GÖZBEBEĞİMİZ ORDUMUZUN ENVANTERİDE IHA,SİHA,TANK,FÜZE VS VERİYORLAR. MEĞER ONLARIN BEDENİ VE BEYNİ EMPERYALİZME SATILMIŞ, MİLLİ DUYGULARDAN ARINMIŞ İNSANLARDI. ASIL KENDİLERİ İÇLERİNDEKİ İMAN ETTİKLERİ İRTİCAYI GÖRMEDİLER.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay