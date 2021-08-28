TUSAŞ'tan yeni ANKA İHA teslimatı! Sayı 30'a ulaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şu ana kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 14 adet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 6 adet, Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 adet ve diğer kuvvetlere de 4 adet olmak üzere toplam 30 adet ANKA İHA teslim etti.

Şirket, yıl sonuna kadar 6 adet İHA’nın daha teslimatını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol İstasyonu siparişi olan Tunus’un İHA’larının da bu yıl teslim edilmesi bekleniyor.

İlk uçuşunu Aralık 2010’da gerçekleştiren ANKA, şu ana kadar 90.000 uçuş saatini geride bıraktı. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) üzerinden motoru yerlileştirilen ANKA, 30 saat havada kalabiliyor.

ANKA-S İnsansız Hava Aracı

TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA-S İnsansız Hava Aracı, gece/gündüz ve kötü hava şartları da dahil; keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı, hedef imhası görevlerine yönelik faydalı yüklerle teçhiz edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ANKA-S İHA, 30.000ft irtifada 24 saat havada kalabilmekte ve 250 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Ancak TUSAŞ’ın ‘Yeni Nesil ANKA’ olarak adlandırdığı konfigürasyon ise 30 saat havada kalabilmekte ve 350 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Yeni Nesil ANKA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır.

Bundan sonra TUSAŞ, sadece Yeni Nesil ANKA konfigürasyonunun üretimini gerçekleştirecektir. SatCom (Uydu İletişimi) faydalı yükü ise opsiyonel olacaktır.

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