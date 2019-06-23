TUSAŞ’tan Süpersonik İHA

Geçen hafta gerçekleştirilen Paris Airshow’a damgasını vuran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ)Milli Muharip Uçağını (MMU) sahneye çıkarması sektörde büyük yankı uyandırdı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, fuarda yaptığı değerlendirmede, TUSAŞ’ın süpersonik insansız hava aracı (İHA) yaptığının müjdesini verdi. Nisan ayında başlayan projenin 16 ayda bitirileceğini kaydeden Kotil, bu tarz projelerin artık TUSAŞ için rahatlıkla hayata geçirilebildiğini vurguladı.

TUSAŞ’ın geliştirmekte olduğu en yeni süpersonik İHA’sı bir hedef hava aracı projesi olarak hayat buluyor. Öncelikle hava savunma sistemlerinin testi ve geliştirilmesinde kullanılacak olan araç, Milli Muharip Uçak için de görev yapacak. MMU’nun yanında kol uçuşu yapıp, ortak operasyon icra edebilecek. MMU’daki pilot etrafında bulunan bu İHA’ları da yönetebilecek. Ses duvarını aşan hızı ise 1,4 Mach olacak. Saatte yaklaşık 1600 km süratte uçabilecek.

TUSAŞ’ın geliştirdiği süpersonik İHA (hedef uçak) rakip savunma sistemlerine kendisini farklı bir uçak olarak mesela F-16, F-4 gibi tanıtabilecek yeteneğe sahip olacak. Böylece muharebe esnasında rakip savunma sistemlerini aldatmak, karıştırmak, erken uyandırıp yanlış atış yapmalarına neden olarak füzelerini tüketmek için de kullanılacak. TUSAŞ’ın en yeni ürünü süpersonik İHA’nın ağırlığı 100 kg’ın altında olacak. Ancak rakip radarlarda görünümü ve tanımı büyük uçak gibi görünecek şekilde sistemler içerecek.