TUSAŞ’tan Nijer'e "HÜRKUŞ" ihracatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdi.

Böylelikle daha önce TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından duyurulan HÜRKUŞ ihracatında alıcı ülkenin, Nijer olduğu ortaya çıkmış oldu.

TUSAŞ, HÜRKUŞ-B, HÜRKUŞ-C ve HÜRKUŞ-HYEU konfigürasyonundaki uçakların üretim faaliyetlerine devam ediyor. HÜRKUŞ-B uçağı eğitim, HÜRKUŞ-C uçağı hafif taarruz ve HÜRKUŞ-HYEU uçağı ise ‘hava yer entegrasyon’ amacıyla geliştiriliyor.

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