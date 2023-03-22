TUSAŞ’tan Jandarmaya 100 adet GÖKBEY Helikopteri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde konuşan Kotil, Jandarma’ya toplamda 100 adet GÖKBEY Helikopteri teslim edileceğini açıkladı.

Kotil, 3 adetlik ilk GÖKBEY teslimatının yakında Jandarma Genel Komutanlığı’na gerçekleştirileceğini duyurdu. Orta sınıf bir genel maksat helikopteri olan GÖKBEY, Türk güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan UH-1 helikopterlerinin yerlerini alacak.

Oldukça eskiyen ve tek motorlu olan UH-1 helikopterleri, bir süredir çok aktif olarak kullanılmıyorlar. GÖKBEY ile orta sınıf genel maksat helikopteri alanındaki ihtiyacın, özgün bir çözümle giderilmesi hedefleniyor.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri projesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla Özgün Helikopter Programı sözleşmesi, 2013 yılında imzalanmıştı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen GÖKBEY Helikopteri, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirdi.

TUSAŞ, yaklaşık 9 yıllık bir süre zarfında hem sıfırdan bir helikopter geliştirdi hem de 4 ayrı prototip helikopterin ilk uçuşlarını başarıyla tamamladı.

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GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecektir.

Helikopter; 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahiptir. Harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabilen GÖKBEY, azami 948 kilometre menzile sahiptir.

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