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Teknoloji TUSAŞ'tan heyecanlandıran yeni tanıtım filmi
Teknoloji

TUSAŞ'tan heyecanlandıran yeni tanıtım filmi

Dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yeni tanıtım filmini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:54:00 - 2021-11-06 14:55:00

Gerçekleştirdiği havacılık projeleri ile dünya havacılık sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yeni tanıtım filminin prodüksiyonunu Böcek yapım gerçekleştirdi.

Özgün projelere ait hava-hava videolarının ilk kez sinematik olarak çekildiği tanıtım filmi için özel olarak getirtilen helikopter kullanıldı. Tanıtım filminin müziği ise özel olarak bestelendi.

Yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı, hava görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın üstlendiği çekimler Ankara’da gerçekleştirildi. TUSAŞ yeni tanıtım filmini "Geleceğine Güç Kat" söylemi ile kullanarak yeni logo ve kimliğini pekiştirdi.

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