TUSAŞ ve Airbus arasında imzalar atıldı

2024 yılından itibaren tüm program boyunca, A350F Platformunun – Bariyer Duvarı’nın Tek Kaynak Tedarikçisi olacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii hava taşımacılığının geleceğini şekillendirecek geniş gövdeli kargo uçaklarının en yeni platformlarından biri olan A350F Platformu için, Bariyer Duvarı tasarlayacak, üretecek ve tedarik edecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Airbus A320 Tek Koridor Serisinin 18/19 Kısımlarının üretimi ve birleştirme işinin yüzde 50’sinden sorumlu olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii aynı zamanda A220 Serisi Platformların Orta Alt Gövde Panellerini de 2023 yılından itibaren Tek Kaynak Tedarikçi olarak üretecek ve teslim edecek.

20 yılı aşkın süredir Airbus platformlarına binlerce parça ve komponent sağlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii‘nin devam ettiği projeler arasında A350XWB Kanatçıkları, A330 İstikamet Dümeni, A320 Kısım 18 ve Kısım 19 üretimi yer alıyor.

Airbus ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında imzalanan anlaşmada yer alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan gerçekleştirilen önemli işbirliği hakkında şöyle konuştu:

“Havacılık alanında işbirliği gerçekleştirdiğimiz stratejik firmalar arasında yer alan Airbus şirketi ile bir kez daha kapsamlı ve uzun süreli bir iş paketi daha imzalamanın gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki şirketimiz ve Airbus arasında olan yakın işbirliği A320 Serisi, A350F, A220 programlarının performansını ve maliyet etkinliğini destekleyecek. Bu işbirliğinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve Airbus yetkililerini tebrik ediyorum.“

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