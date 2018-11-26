THY- Euroleague
0553 313 94 23

TUSAŞ Pakistan'da gövde gösterisi yapacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 27-30 Kasım'da Pakistan'da 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Savunma Fuarı'na (IDEAS) katılacak.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:30
TUSAŞ Pakistan'da gövde gösterisi yapacak

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayarak 30 Kasım'da sona erecek fuarda Atak, Anka, Hürkuş, T625, Milli Muharip Uçak ve Türksat 6A gibi ürünler görücüye çıkartılacak.

Kardeş ülke Pakistan ile sıcak temas halindeki TUSAŞ'ın, 2009'da 42 adet F-16 modernizasyon projesini üstlendiği ve iki ülkenin bu sayede iş birliklerini kuvvetlendiren adımlar attığı belirtilen açıklamada, "Günümüze kadar devam eden iş birliklerinin ardından TUSAŞ ve Pakistan arasındaki birliktelik, bu yıl 30 adet T129 Atak helikopterinin Pakistan'a ihracatına yönelik sözleşmenin imzasıyla ivme kazandı. Bölgede faaliyetlerini güçlendirerek adını son zamanlarda sık sık duyuran TUSAŞ, Pakistan'da düzenlenecek IDEAS 2018'de tüm ürün gruplarının maketlerini sergileyerek bölgedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:30
  1. IDEAS
  2. pakistan
  3. TUSAŞ
  4. Uluslararası Savunma Fuarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel tamamlayıcı tedavileri sağlık turizmine kazandırıyorlar
    1. Geleneksel tamamlayıcı tedavileri..
    2. Fransa Gezisi’ne Batı kör, sağır!
    3. 9. Boğaziçi Zirvesi
    4. Sivas'ta tren kazası
    5. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da..
    6. Uçar ailesinin dondurucu soğukla..
    7. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
    8. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
    9. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
    10. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
    11. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
    12. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
    13. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
    14. Elazığ'da sahte içki operasyonu
    15. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    16. Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan..
    17. Milli antrenör çiftten Bitlis'te..
    18. Taş değirmenden çıkan zeytinyağına..
    19. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    20. Reyhanlı saldırısının planlayıcısına..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor