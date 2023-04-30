TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Türkiye için devrim" dedi, adını verdi! Yerli motor takıldı

İlk uçuşunu yapan eğitim ve hafif taaruz uçağı Hürjet, ilk uçuşa hazırlanan Milli Muharip Uçak (MMU) Gökbey, Atak-2 helikopterleri ve çılgın SİHA olarak adlandırılan ANKA-3... Bu 5 ürün TUSAŞ mühendisleri tarafından yapıldı. Testleri ise sürüyor.

Teknofest'te de sergilenen bu hava araçlarına dair çok özel bilgiler veren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ile Teknofest'te bir araya geldi. Kotil, Türkiye'nin gökyüzündeki gururları ilgili açıklamalarda bulundu.

Baş mühendis kadın 2 hafta evine gitmedi

Hürjet'in özelliklerinin dünyada sadece üç ülkede bulunduğuna dikkat çeken Kotil, "Türkler yapamaz algısını kırdık. Hızlı yapılması tümüyle Türk tasarımı olması genç teknisyen ağırlıklı çalışılması. Bunun motorundan sorumlu bayan arkadaşımız var. O bunun başmühendisi. İki hafta evine gitmedi. 2.5 yaşında çocuğu var. Baba analık yaptı. O da uçağa analık yaptı." dedi.

Geçen yıl 1600 mühendis aldıklarını belirten Kotil, "Rakiplerimiz 50 yıldan beri uçak yapıyor, biz 10 yıldır yapıyoruz. Amerikalılar soğuk savaş döneminde haftada 1 uçak yapıyordu. Bizim de şimdi acelemiz var. Sonuç alıyoruz" diye konuştu.

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"Bundan sonra seri yapıp bol bol ülkemize para getirmektir"

Gökbey'in yerli motorla uçmasının artık platoya çıkması anlamına geldiğini söyleyen Kotil, "Gençlere tamam yaparız mesajı oluyor, dünyaya da Tusaş isterse yapar mesajı oldu. Bundan sonra seri yapıp bol bol ülkemize para getirmektir. İkinci kısım birinciden daha kolay olur." dedi.

Yüzde 100 yapmanın yolundayız

Çok maksatlı helikopter olan Gökbey'in her şeyiyle yerli olduğunu aktaran Kotil, "Gökbey'in satışında sıfır engel var. Uçuş kontrol sistemi motoru sistemi, her şeyi yerli. Bu da bir devrim bizim için aslında. Milli muharip uçak için 2028'de yerli motor geliyor. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 80'e ulaştı. Yüzde 100 yapmanın yolundayız" ifadelerine yer verdi.

Gençleri devreye alma devrimi

23 üniversitede ofislerinin olduğunu belirten Kotil, tam zamanlı 6 bin çalışanları olduğunu açıkladı. Kotil, *Türkiye'nin yaptığı devrim gençleri devreye alma devrimi. 2016'da işe başladığımda bin tane mühendis vardı şimdi 6 bin mühendis var." dedi.

Erdoğan isim verecek

1 Mayıs'ta Tusaş'ta tören düzenleneceğini ve üretilenlerin burada sergileneceğini aktaran Kotil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ürünlere isim vereceğini açıkladı.